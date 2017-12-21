الشركة تسعى على الدوام إلى تسليط الضوء على إبداعات الشباب الكويتي في مختلف المجالات

أعلنت شركة زين الكويت عن رعايتها الرئيسية لمؤتمر «دال Talks» الحواري بنسخته الثالثة، والذي نظمته جمعية القانون الدولي الكويتية في حديقة الشهيد بحضور نخبة من الشباب الكويتي المبدع.

وبينت الشركة في بيان صحافي أن رعايتها لهذا المؤتمر الشبابي أتت ضمن جهودها المستمرة لتسليط الضوء على إبداعات وإنجازات الشباب الكويتي في مختلف المجالات، حيث تخصص زين جزءا كبيرا من جهودها تجاه تنمية وتطوير قطاع الشباب بالشكل الذي يعكس مسؤوليتها الاجتماعية تجاههم كونهم الفئة الأكثر حيوية في المجتمع.

وأوضحت زين أن مؤتمر «دال Talks» هو مؤتمر حواري أقيم للسنة الثالثة على التوالي، وهدف إلى توفير مساحة للتحاور الفعال بين مجموعة من الشخصيات الكويتية والعربية المبدعة من مختلف المجالات والتخصصات، حيث قام كل متحدث بعرض قصته وخبرته بطريقه مشوقة للحضور من الراغبين بتطوير الذات والتغيير إلى الأفضل.

وأشارت الشركة إلى أنها تؤمن بأهمية التعاون المشترك بين شركات القطاع الخاص والجهات التي تقوم بتبني جهود الشباب المبدع، وهو التعاون الذي تقوم من خلاله بدعم المبادرات والمشاريع التي تعنى بهم وبتطوير مهاراتهم وإمكاناتهم في مختلف المجالات، مما يسهم في تنمية الحس الإبداعي لديهم ويحقق التنمية المستدامة في المجتمع. وأكدت زين حرصها على أن تكون الداعم الرئيسي للأعمال الإبداعية التي تقدمها الأيادي الكويتية وخصوصا من الفئات العمرية الشابة، وذلك رغبة منها في نقل صورة حضارية عن المجتمع الكويتي، فهدفها كان ومازال تسليط الضوء وإبراز الأعمال الوطنية في كل المجالات ووضعها جنبا إلى جنب مع المواهب العالمية.