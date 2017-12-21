اكد محمد احمد عبدالله الصراف من الشركة «الوطنية الطبية للصناعات الاستهلاكية» ان التحولات في عالم التجارة والخدمات «جعلت المعارض المتخصصة شرطـــــا لا غنى عنه لاي استراتيجيات تسويق ناجحة في اي قطاع وعلى اي نطاق وطني او اقليمي او دولي»، واعتبر ان «على جميع اطراف الحركة التجارية ومؤسسات الدولة في الكويت استيعاب هذا الواقع لان دور المعارض محور ضروري لجعل الكويت مركزا تجاريا وماليا اقليميا ودوليا».

وجاء تصريح الصراف بمناسبة توقيع «الوطنية الطبية للصناعات الاستهلاكية» عقد رعاية معرض «هوريكا الكويت» للصناعات الغذائية والتجهيزات الفندقية الذي تنظمه شركة «ليدرز جروب للاستشارات والتطوير» في الفترة من 15 إلى 17 يناير القادم بالتعاون مع شركة «هوسبيتاليته سرفيسز» اللبنانية.

وأوضح الصراف ان الشركة «تنظر بكبير اهمية إلى معرض «هوريكا الكويت» الفريد من نوعه حيــث سنقوم بعرض نماذج عن منتجاتها وخدماتها التي تهـــــم مباشرة قطـــاع الفنادق وقطاع المطاعم، ومن ذلك تشكيلتـها الواسعة المكملة للخدمـــات الغذائية، مثل حاويات الألمنيوم والأواني البلاستيكية والمنتجات الورقية والبلاستيكية الأخرى التي يزيد عددها على ألفي صنف وتستخدم في تقديم الأطعمة وحفظها ونقلها، هذا الى جانب خدمات المواد الطبية الاستهلاكية التي تستخدم لمرة واحدة».