رعت «لوتس الغانم» فعالية «جلف رن كارتنج» لهذا الموسم والتي أقيمت في حلبة سرب وحضرها عشاق السيارات السريعة وسباق الحلبات، حيث قامت بعرض أحدث سياراتها التاريخية وأيقونة السيارات الرياضية، سيارة لوتس Evora 400 موديل عام 2018، ومكنت محبي السيارات السريعة من الاستمتاع بتجربة قيادة على نموذج يشابه السيارة الحقيقية التي تعد اليوم احدى أسرع سيارات لوتس في العالم والأكثر فخامة.

وبالإضافة إلى التجربة التي تحاكي الحقيقة لقيادة هذه السيارة الرياضية من الدرجة الأولى والتي تعيد تعريف معنى وتجربة القيادة والهندسة المتقدمة، قامت لوتس الغانم بتوفير إحدى سيارات Evora 400 لتكون سيارة الإعلان عن بدء السبــــاق، إذ تم تزيين السيارة بألوان وشعار «جلف رن».

وبتصنيفها كأسرع سيارة لوتس تم تصنيعها هذا القرن، تصل السرعة القصوى لسيارة لوتس Evora 400 إلى 300 كيلومتر بالساعة وتحقق كذلك تسارعت من 0 إلى 100 كيلومتر بالساعة في غضون 4.2 ثوان فقط، ذلك بالإضافة إلى تسجيلها أفضل النتائج على أكثر حلبات السباق صعوبة والمعترف بها لاختبار سيارات لوتس في مقر الشركة الرئيسي في مدينة هيثيل في نورفولكن، حيث حققت سرعة أكثر بمقدار 6 ثوان عن الموديلات السابقة.

وبالإضافة إلى سرعتها الفائقة، تجمع هذه السيارة الاستثنائية والفخمة بين الأداء العالي والتحكم المتطور جدا الذي لطالما اشتهرت به سيارات لوتس، لتكون Evora 400 السيارة المثالية للشباب ومحبي قيادة السيارات السريعة كل يوم.

وحرصا على توفير تجربة الفخامة لمالكي هذه السيارة التي يتم تصنيعها بكمية محدودة جدا كل عام، تقدم لوتس الغانم تجربة متفوقة في خدمة العملاء من مرحلة الشراء وما بعد البيع، إذ تتسم هذه الخدمة بالجودة والتميز والاحترافية والفخامة التي تجعل من تملك سيارة لوتس تجربة غير مسبوقة من بين السيارات.

كما تتوافر لوتس الغانم لعشاق السيارات السريعة والفخمة إمكانية امتلاك سيارة Evora 400 بحلول تمويلية مرنة عبر أقساط شهرية تبدأ من 625 دينارا، علاوة عن مزايا عديدة تشمل ضمان لا محدود المسافة لمدة 3 سنوات، بما في ذلك خدمة مجانية لمدة 3 سنوات وتأمين شامل لسنة كاملة.