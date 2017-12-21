الجائزة الكبرى للحملة سيارة «دودج تشارجر SE موديل 2017»

توج البنك الأهلي الكويتي حملة حساب «الطالب +A» بالإعلان عن اسم الفائزة فاطمة فيصل اليوسف التي حصلت على الجائزة الكبرى والتي تم تسليمها لأخيها بالنيابة عنها، وهي سيارة «دودج تشارجر SE موديل 2017»، وذلك في السحب الذي أجرى في المقر الرئيسي للبنك.

وقد أطلق البنك الأهلي الكويتي حملته في وقت سابق من هذا العام والتي كانت تهدف إلى غرس وتنمية عادة الادخار في أوساط الشباب من عملاء البنك الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاما والذين تأهلوا للدخول في السحب بفتحهم لحساب الطالب قبل تاريخ 30 نوفمبر 2017.

وفي معرض تعليقه على نجاح الحملة، تحدث ستيوارت لوكي، مدير عام إدارة الخدمات المصرفية للأفراد لدى البنك الأهلي الكويتي، قائلا: من المتعارف عليه أن احتياجات جيل الشباب تختلف إلى حد كبير عن تلك المتعلقة بعملائنا التقليديين، ولهذا قمنا بتطوير حملة حساب «الطالب +A» في البنك الأهلي الكويتي «من أجل الشباب، وبدعم منهم»، وذلك من خلال الاستعانة بقنوات التواصل الاجتماعي لجمع معلومات من الشباب والتي بناء عليها قمنا بوضع مزايا ومنافع الحساب بما يتماشى مع طبيعة احتياجات هذه الشريحة من العملاء.

وقد حققت الحملة نجاحا كبيرا.

ويسرني أن أتقدم بأحر التهاني إلى الفائزين في الحملة لهذا العام. وفي إطار حملة ترويج حساب «الطالب +A» من البنك الأهلي الكويتي أيضا، فاز 30 شابا من المحظوظين خلال السحوبات التي أجريت في شهري مايو وسبتمبر بجائزة نقدية بمبلغ 200 دينار، والتي تعادل قيمة المكافأة الطلابية.

وبالإضافة لذلك، تمكن هؤلاء الشباب من الاستفادة من صفقات «اشتر واحدة واحصل على الأخرى مجانا» وخصومات في أكثر من 100 متجر ضمن برنامج «إنترتينر» طيلة فترة الحملة.