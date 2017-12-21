ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 6 سنتات ليبلغ 60.53 دولارا بزيادة 0.09%، وفقا للسعر المعلن أمس من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية، ارتفعت أسعار النفط بدعم من توقعات بانخفاض مخزونات الخام الأميركية واستمرار تعطل خط أنابيب خام فورتيس في بحر الشمال، حسب «رويترز». وخلال تداولات أمس، ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 16 سنتا، أو ما يعادل 0.3%، إلى 57.72 دولارا للبرميل عن آخر تسوية. وزادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 14 سنتا، أو 0.2%، إلى 63.94 دولارا للبرميل.