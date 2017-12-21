صفقة «زين ـ عمانتل» تقفز بقيمة التعاملات لـ 420 مليون دينار

«بوبيان ب» تزيد حصتها بـ «التعليمية» للشهر الثاني على التوالي

98% من إجمالي القيمة لتعزيز حصص الملاك في 6 شركات شريف حمدي

اتسمت تعاملات كبار الملاك ببورصة الكويت الشهر الماضي بالشراء بهدف تعزيز الملكيات في الشركات التي يملكون بها حصصا، أو بالدخول في شركات من خلال استهداف أكثر من 5%.

وجاء هذا التوجه الشرائي مع اقتراب العام المالي الحالي من نهايته، وهي الفترة التي عادة ما تشهد بناء المراكز الاستثمارية إما بتعزيز الملكيات أو بنقلها من شركات لأخرى، علما أن شهر أكتوبر قبل الماضي كان قد طغت عليه عمليات البيع مقارنة بعمليات الشراء، وذلك بعد الارتفاعات اللافتة في الأسعار خلال الفترة التي سبقت ترقية بورصة الكويت لمؤشر الأسواق الناشئة فوتسي.

وظهر جليا وفقا لرصد إحصاءات «وحدة الأبحاث الاقتصادية بجريدة «الأنباء» أن كبار الملاك، استهدفوا أسهم الشركات ذات القيم السعرية الصغيرة والمتوسطة.

سيطرة البيع

قيمة عمليات الشراء والتي تقدر بمليوني دينار فقط إذا ما تم استثناء قيمة صفقة بيع 12% من اسهم مجموعة الخير في شركة زين لصالح شركة عمانتل التي رفعت حصتها في زين إلى 22%.

ووفقا لإحصاء «الأنباء» الذي يعتمد على افصاحات البورصة لحركة التغيرات بقائمة كبار الملاك خلال تعاملات نوفمبر الماضي تبين ما يلي:

٭ بلغت قيمة العمليات التي تنوعت ما بين شراء وبيع واستحواذ نحو 420 مليون دينار، مقارنة مع 12 مليون دينار قيمة تعاملات كبار الملاك في أكتوبر الماضي.

٭ عمليات الشراء بهدف زيادة الحصص تمت على 3 شركات بواقع 4 عمليات، وبلغت قيمتها 410 ملايين دينار تشكل 98% من الإجمالي.

٭ عمليات البيع بهدف تقليص حصص كبار الملاك تمت على 4 شركات مدرجة بواقع 4 عمليات، وكانت بقيمة 8.9 ملايين دينار تشكل 2% من الإجمالي.

٭ شهدت قوائم كبار الملاك تغيرات ملحوظة بدخول مستثمرين في قائمة الكبار على 3 شركات تمت من خلال 6 عمليات لتظهر حصصها بأعلى من 5%، وهذه الشركات هي جياد، وذلك من خلال دخول 3 جهات مختلفة لاستهداف حصص فيها، الأولى لصالح مجموعة شركة مجموعة السلام القابضة (شركة ريفلكشن للتجارة العامة والمقاولات) التي رفعت حصتها بـ «جياد» إلى 20.5%، وكذلك شركة صرح كابيتال العقارية التي رفعت حصتها في «جياد» إلى 18.7%، وشركة طابة الخير ومجموعتها (شركة نبراس البندر للتجارة العامة، شركة ستون للطاقة)، وهذه الشركة زادت حصتها في «جياد» إلى 16.5%.

كما شهدت قائمة تغير كبار الملاك استهداف شركة يونيكاب، حيث قامت شركة الجون المتحدة لبيع وشراء الأسهم والعقارات برفع حصتها فيها إلى 7.5%، وكذلك رفع على عبدالرحيم محمد فخرو ومجموعته (شركة السهم الموازي للتجارة العامة والمقاولات)، حصتهم في «يونيكاب» إلى 6.3%، كما استهدف على عبدالرحيم فخرو شركة أجوان أيضا برفع حصته فيها إلى 8%.

أكبر العمليات

أكبر 5 عمليات تغير في الملكية خلال الشهر الماضي من حيث القيمة، كانت كالتالي:

٭ جاءت في الصدارة عملية شراء عمانتل لحصة جديدة في شركة زين تقدر بـ 12%، وكانت قيمة الصفقة نحو 408 ملايين دينار تشكل نحو 97% من إجمالي قيمة تعاملات كبار الملاك إلى قرابة 420 مليون دينار.

٭ في المرتبة الثانية، حلت عملية بيع نفذها فهد ابراهيم العثمان ومجموعته شركة العثمان للمشاريع التجارية على شركة هيومن سوفت، حيث باع 1.7% من أسهمه بقيمة 7.2 ملايين دينار، لتتقلص حصته بالشركة إلى 37% انخفاضا من 38.7%.

٭ في المرتبة الثالثة، جاءت عملية بيع شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات ومجموعتها (شركة الخليج الوطنية القابضة، شركة البوابة الوطنية للتجارة العامة والمقاولات، شركة العالمية للبينة التحتية القابضة) لنحو 1% من حصتها في شركة الاستثمارات الوطنية بنحو 900 ألف دينار، لتتقلص حصة الخير في «الاستثمارات» إلى 62.9%.

٭ في المرتبة الرابعة، كانت عملية مجموعة الشركة الكويتية الأوروبية القابضة (شركة الخدمات المالية المتكاملة)، التي نفذت صفقة بيع على أسهم شركة أجوان بنحو 600 ألف دينار، من خلال بيع 8.5% من حصتها بقيمة بلغت 655 ألف دينار، وبذلك تقلصت حصة «الكويتية الأوروبية» في «أجوان» إلى 20.6%.

٭ في المرتبة الخامسة من حيث القيمة، جاءت صفقة شراء شركة بوبيان للبتروكيماويات لزيادة نسبتها في الشركة التعليمية بنسبة 2%، وبلغت قيمة الصفقة 695 ألف دينار، علما ان «بوبيان ب» كانت قد زادت حصتها في الشهر قبل الماضي أيضا بصفقة قيمتها 1.4 مليون دينار.