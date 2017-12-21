أفاد البنك الأهلي المتحد بأنه عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية أمس بحضور مساهمين يمثلون 5.9 مليارات سهم بنسبة 79% من إجمالي الأسهم المصدرة.

وقال البنك في بيان للبورصة أمس، ان الجمعية وافقت على جمـــيع القـرارات الواردة في جدول الأعــمال، وأهمها إنشاء شركة بحرينية مســـاهمة مقفــلة تكون تابعة بالكامل للبـــنك الأهلي المتـحد، وتزاول الأعمال المصرفية كبنك من بنوك قطاع التجزئة التقليدية.

كما تمت الموافقة على تحويل مجموعة من الأصول والالتزامات المحددة (بما فيها الفروع الحالية) العائدة للبنك الأهلي المتحد سواء كانت تقليدية أو متوافقة مع الشريعة الإسلامية إلى البنك الأهلي المتحد (البحريني)، وذلك وفقا لتقدير قرار مجلس الإدارة ورهنا بموافقة الجهات الرقابية المختصة، وتخويل مجلس الإدارة لتقرير توقيت تحويل هذه الأصول والالتزامات.