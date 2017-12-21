أعلنت شركة نور للاستثمار المالي أن شركتها التابعة «نور للاتصالات» خفضت رأسمالها بنسبة 58% ليتراجع من 33.5 مليون دينار إلى 14.14 مليون دينار. وأوضحت نور للاستثمار في بيان للبورصة، أن تخفيض رأس المال جاء لإطفاء خسائر متراكمة بقيمة 17.1 مليون دينار، إلى جانب إرجاع مبالغ نقدية للمساهمين

بـ 2.25 مليون دينار. وأشارت نور للاستثمار إلى أن حصتها في المبالغ المرتجعة للمساهمين يبلغ 1.1 مليون دينار، علما بأنها تستحوذ على 49% في نور للاتصالات. وأضافت أن الأثر المالي للمعلومة هو انخفاض بند النقد والأرصدة بالبنوك بمبلغ 1.15 مليون دينار، وانخفاض قيمة الحصص غير المسيطرة بنفس المبلغ.