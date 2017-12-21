30 مليون دينار لإنشاء المحطات.. وتقسيم الأعمال على مجموعتين أحمد مغربي

علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة ان شركة البترول الوطنية الكويتية حسمت الجدل بشأن ترسية مشروع انشاء 19 محطة وقود جديدة بالطراز المعماري الجديد الذي اعتمدته الشركة لمحطات الوقود الجديدة المزمع تشييدها في المناطق السكنية الجديدة والأماكن المزدحمة بالسكان.

وقالت المصادر إن الشركة قررت ترسية المجموعة الثانية من المحطات (المحطات الشمالية) على شركة خالد علي الخرافي بقيمة 14.4 مليون دينار، علما أن الجزء الأول من المحطات (المحطات الجنوبية) قد تمت ترسيته مؤخرا على المجموعة المشتركة للمقاولات بقيمة 15.4 مليون دينار، مشيرة الى ان اجمالي العقد للمجموعتين وصل الى نحو 30 مليون دينار.

وذكرت المصادر ان مدة إنشاء المحطات تبلغ عاما و3 أشهر منذ توقيع عقد البناء، وتتمثل الخطة المتفق عليها من قبل «البترول الوطنية» في طرح مناقصات إنشاء 100 محطة تباعا بـ 20 محطة في كل طرح، على أن يكون الانتهاء من إجمالي الـ 100 محطة وقود بحلول 2020.

وتعاني الكويت منذ سنوات من قلة عدد محطات الوقود، في ظل زيادة أعداد السيارات بشكل كبير وهو ما يؤدي إلى طول فترة انتظار السيارات عند تعبئة الوقود.

وقالت المصادر إن «البترول الوطنية» التي تدير 43 محطة وقود حاليا وضعت تصاميم جديدة لمحطات الوقود الجديدة، وذلك بطراز عصري متقدم يضاهي أحدث المحطات العالمية لتنفرد الكويت من اليوم بأحدث التحف الفنية والمعمارية في بناء وتشييد محطات الوقود التي تلبي كل احتياجات العملاء وليس الاقتصار فقط على ملء خزان الوقود، حيث تمت مراعاة كل الاحتياجات سواء للزبائن أو العاملين في هذه التصاميم بالإضافة إلى الشكل الجمالي الذي يضاهي أفضل المحطات العالمية.

وحول اماكن المحطات الجديدة، ذكرت المصادر انها تتركز في مدينة صباح الاحمد في الضاحية 5 وB4 وA1 وE4 وضاحية C K وفي الضاحية الاستثمارية والمنطقة الصناعية وضاحية N3 وفي مدينة جابر الاحمد في ضاحية N3 وA5 وومزارع العبدلي وشمال شرق الصليبخات والوفرة.

وأشارت الى انه بناء على توجهات مؤسسة البترول الكويتية لتوفير العدد الكافي من المحطات وذلك بهدف مقابلة الاحتياجات المستقبلية من الوقود نتيجة التوسع العمراني الذي تشهده البلاد، قامت الشركة بإعداد خطة شاملة لبناء 100 محطة وقود جديدة وفق أحدث تكنولوجيا، وتم توقيع عقد استشاري في نوفمبر 2015 للبدء في إجراءات إعداد دراسات الجدوى والتصاميم الهندسية الأولية لإنشاء 19 محطة تعبئة وقود جديدة.