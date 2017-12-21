مولات الكويت الثالثة خليجياً بمعدل جذب 81% على مؤشر «أردنت»

سوق التجزئة الكويتي يساهم بـ 9.1% من الناتج المحلي الإجمالي





مصطفى صالح

تستحوذ الكويت على 8% من اجمالي حجم المبيعات بأسواق التجزئة في دول الخليج أي قرابة 24 مليار دولار سنويا بحسب توقعات بوصول حجم سوق تجارة التجزئة في دول الخليج إلى 290 مليار دولار في 2018، وأرجع تقرير شركة ARDENT للاستشارات والمحاسبة ذلك النمو المتوقع بنسبة 15% على مدار العامين الماضيين إلى انتشار مراكز التسوق الكبرى والتي تعزز من عمل سوق التجزئة بدول مجلس التعاون الخليجي.

واشار التقرير إلى أن نمو سوق التجزئة بدول مجلس التعاون الخليجي من 253 مليار دولار في العام 2016 إلى 290 مليارا بحلول 2018، يرجع الى مراكز التسوق الكبرى الجديدة، مثل «مول العالم» في دبي و«المارية سنترال» في أبوظبي و«مول السعودية» في الرياض، والفعاليات الكبرى مثل إكسبو 2020 دبي، والتي تسهم في دفع عجلات النمو في قطاع السياحة بالمنطقة.

وذكر التقرير ان قطاع التجزئة يساهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الاجمالي للكويت تصل الى 9.1% ويشهد نموا جيدا مدفوعا بمستوى دخل مرتفع للمواطنين وتوطن العديد من الماركات العالمية في كافة القطاعات المختلفة.

حلت الكويت بالمركز الثالث من حيث جاذبية المولات الكبرى بنسبة 81% حسب تصنيف «أردنت» بعد كل من قطر والامارات اللتين تصدرتا تصنيف جاذبية اسواق المولات الكبرى بنسب 100% و97.6% على التوالي فيما حلت الكويت بالمركز الاخير خليجيا والـ 27 عالميا على مقياس «أردنت» لقياس نمو سوق التجزئة والذي يتضمن مجموعة أخرى من العوامل الى جانب جاذبية المولات الكبرى مثل مستوى المخاطرة وضغوط الوقت المتاحة للشراء.

وبلغت قيمة سوق التجزئة المرتبطة بخدمات الطعام والمشروبات في الكويت 10 مليارات دولار لتحل بالمركز الثالث خليجيا بعد كل من السعودية بقيمة 49 مليار دولار والامارات بقيمة 22 مليار دولار وبقيمة اجمالية 95 مليار دولار لاسواق الخليج مجتمعة.

وأشار التقرير الى ان التسوق عبر الانترنت في الكويت يشهد نموا كبيرا ووصل حجم التسوق عبر الانترنت إلى 600 مليون دولار وتأتي توقعات بنمو السوق بالكويت الى ازدياد معدل اختراق الانترنت في الكويت بشكل كبير والذي وصل الى 79% وان حل بالمركز الرابع خليجيا بعد كل من البحرين والامارات وقطر.