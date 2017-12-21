مجموعة الترفيه تقفز 6.3% على أساس سنوي

0٫25 % تراجع بأسعار خدمات المسكن التي تمثل 33% من المؤشر





كشفت إحصائيات الإدارة المركزية للإحصاء عن ارتفاع التضخم في الكويت خلال شهر نوفمبر الماضي بنحو 1.53% بالمقارنة مع شهر نوفمبر 2016.

وأظهرت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء استقرار الرقم القياسي العام خلال نوفمبر الماضي على أساس شهري.

وساهم في ارتفاع مستويات التضخم سنويا خلال نوفمبر الماضي ارتفاع مجموعة الترفيه 6.3% على أساس سنوي، فيما ارتفعت بنسبة 0.6% مقارنة مع اكتوبر الماضي.

وانخفضت خدمات السكن الذي يمثل 33% من مكونات مؤشر التضخم في نوفمبر بنسبة 0.25% بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام 2016، فيما استقرت على أساس شهري، فيما سجلت أسعار مجموعة المفروشات المنزلية ارتفاعا سنويا بنسبة 3.9%.

ويأتي تراجع مجموعة السكن بسبب حالة التباطؤ التي يعاني منها قطاع العقارات، بالإضافة الى تراجع أسعار الإيجارات السكنية بنحو يصل إلى 3% منذ يونيو الماضي.

وسجلت أسعار مجموعة الاتصالات ارتفاعا على أساس سنوي بنسبة 0.89% واستقرت على أساس شهري.

وأضاف تقرير الإحصاء أن الرقم القياسي لمجموعة المطاعم والفنادق شهد ارتفاعا على أساس سنوي بنسبة 3%، في حين شهدت مجموعة السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعا على أساس سنوي بنسبة 4.7%

وسجل الرقم القياسي لمجموعة السجائر والتبغ ارتفاعا على أساس سنوي بنحو 2.15% واستقر على أساس شهري في حين ارتفعت مجموعة الكساء بنسبة 3.38% على أساس سنوي واستقرت على أساس شهري.

وتأتي مستويات التضخم الحالية مع تراجع الدولار 0.28% امام الدينار الكويتي خلال نوفمبر 301.7 فلس بالمقارنة مع مستويات 302.55 فلس بنهاية أكتوبر وفق بيانات بنك الكويت المركزي.

وتوقع التقرير الختامي لبعثة صندوق النقد الدولي لمشاورات المادة الرابعة لعام 2017 مع الكويت أن يرتفع معدل التضخم السنوي إلى نحو 2.5% في عام 2018، وأن يصل إلى نحو 3.75% في عام 2019 مدفوعا بإدخال ضرائب جديدة (ضريبة القيمة المضافة)، ويستقر بعد ذلك عند مستويات تقل عن 3.2%. كما أن الانتعاش التدريجي في إنتاج النفط وأسعاره سيحافظان على توازن الحساب الجاري لميزان المدفوعات على نطاق واسع خلال فترة التوقعات.

يذكر أن الإدارة المركزية للإحصاء اعتمدت سنة أساس جديدة في حساب مؤشر الرقم القياسي العام للأسعار في الكويت مع بداية شهر يوليو الماضي.

وكشفت دراسة لشركة «كورن فيري» أن متوسط زيادة الرواتب في الكويت للعام 2018 ستبلغ نحو 4.3% وتعد الأعلى خليجيا إلا ان ارتفاع متوسط التضخم في البلاد خلال العام نفسه إلى 3.6% سيؤدي الى تآكل تلك الزيادة ويجعلها 0.7% فقط أي اقل من 1%.

وأشارت الدراسة إلى ان المواطن الكويتي ستتآكل الزيادة في راتبه بنحو أكبر من العام 2017 الذي وصلت فيه بعد خصم التضخم لنحو 0.8%، الأمر الذي يشكل مسارا تراجعيا لزيادة راتبه مع ارتفاع مستويات التضخم بسبب عوامل، منها زيادة أسعار البنزين ورفع تعرفة أسعار الكهرباء والماء التي تم تطبيقها خلال 2017، ليبلغ بذلك معدل تراجع نمو الدخل الحقيقي بالكويت 13% خلال العامين الماضيين.