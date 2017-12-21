توقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي أن ينمو عدد المسافرين بشركات الطيران في الشرق الأوسط بنسبة 7% في عام 2018، وذلك على الرغم من الظروف الاقتصادية العالمية وتقلب أسعار النفط وتأثيرات الأوضاع السياسية في مختلف أنحاء العالم.

وكشفت بيانات الاتحاد الدولي للنقل الجوي أن أرباح شركات الطيران في الشرق الأوسط ستتضاعف لتصل إلى 600 مليون دولار في 2018.

وتشير التقديرات أيضا إلى ارتفاع عدد الركاب بشركات الطيران في الشرق الأوسط بنسبة 6.6% هذا العام، ومن المتوقع تسجيل زيادة إضافية بنسبة 4.9% في العام 2018.

وبالتزامن مع نجاح قطاع الطيران في الشرق الأوسط، تشهد المنطقة استثمارات ضخمة في مجال البنية التحتية. ويوجد 152 مشروعا نشطا في مجال الطيران في الشرق الأوسط تبلغ قيمتها الإجمالية 57.7 مليار دولار في نهاية أبريل 2017 وفقا لبيانات (BNC Network).

واستحوذت السعودية على أكبر حصة (46%) من قيم هذه المشاريع في دول الخليج، تليها الإمارات (26%) والكويت (12%).

وشكلت مشاريع الطيران في منطقة الخليج أيضا ما نسبته 72% من القيمة التقديرية الإجمالية لجميع مشاريع الطيران في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.