فتح خطوط جديدة في شرق آسيا أبرز العوامل الإيجابية لتقييم الشركة

التحول لتحقيق أرباح تصل لـ 1.1 مليون دينار بالربع الرابع من 2017





محمد عواضة

حدد بنك سيكو الاستثماري البحريني السعر المستهدف لسهم شركة طيران الجزيرة عند 770 فلسا بزيادة 15% عن سعر السوق البالغ 666 فلسا وخفض البنك توصيته من شراء الى حياد وأرجع ذلك الى ارتفاعات السهم خلال الشهرين الماضيين والتي وصلت الى 15% منذ اصدار تقريره السابق في أكتوبر الماضي.

وأرجع التقرير توقعاته بزيادة السعر المستهدف الى عوامل تشغيلية ايجابية للشركة أبرزها توقعات بزيادة معدلات الركاب للرحلة بالتزامن مع اضافة طائرات جديدة لاسطول الشركة وفتح خطوط جديدة ذات كثافة عالية بدول شرق وجنوب شرق أسيا.

وتوقع تقرير البنك ان تتحول طيران الجزيرة لتحقيق ارباح بقيمة 1.1 مليون دينار بالربع الرابع من العام الحالي مقارنة بخسائر بلغت 1.2 مليون بنفس الفترة من 2016 والتي تكبدتها الشركة بسبب تغير سعر الصرف وتعويم الجنيه في مصر.

وارجع التقرير التحول الى الربحية خلال الربع الاخير من العام إلى تحقيق الشركة نموا في الايرادات لتصل الى 10.6 ملايين دينار مقارنة بإيرادات 9.3 ملايين دينار بنفس الفترة من العام الماضي.

كانت الشركة قد حققت 21.9 مليون دينار ايرادات خلال الربع الثالث من العام الحالي.

وتوقع التقرير ان تتحول الشركة خلال الربع الاخير من العام الى الربح التشغيلي لتحقق 900 الف دينار مقارنة بتكبدها خسائر تشغيلية خلال نفس الفترة من العام 2016 بلغت 700 ألف دينار وكانت الشركة حققت ربحا تشغيليا وصل الى 8.3 ملايين دينار خلال الربع الثالث من 2017.

وعلى صعيد توقعات التقرير للارباح السنوية فقد توقع التقرير أن تحقق طيران الجزيرة ارباحا سنوية بمقدار 10.6 ملايين دينار بنهاية 2017 بنمو سنوي 15.6% على ان تحقق الشركة ارباحا 12.2 مليون دينار العام المقبل بنمو 10% فقط، على ان تعاود الشركة تحقيق نمو في ارباحها بما يقارب 15% بتحقيق صافي ارباح يصل الى 12.6 مليون دينار خلال العام 2019.

واشار التقرير الى ان التوقعات تأتي مع ازدياد المنافسة واطلاق شركات جديدة لاعمالها وفتح خطوط طيران جديدة لها على نفس خطوط الطيران التي تعمل بها الشركة بأسعار تنافسية.

وفيما يخص ايرادات الشركة توقع التقرير ان تصل الى 56.6 مليون دينار خلال العام الحالي على ان تواصل النمو لتصل الى 70.4 مليون دينار خلال العام المقبل و75.3 مليون دينار في 2019 وهو ما يدعم نمو الربح التشغيلي للشركة الى 10.5 ملايين دينار خلال العام الحالي ليزداد الى 12.1 مليون و12.3 مليون دينار خلال العامين المقبلين.

وصل اجمالي اصول الشركة الى 53.7 مليون دينار بنهاية العام الماضي وتوقع التقرير ان تنمو بزيادة تقارب 15% لتصل الى 60.92 مليون دينار بنهاية ديسمبر المقبل على ان تواصل النمو خلال العام الجديد لتصل الى 66.2 مليون دينار بنهاية ديسمبر من العام 2018.