توجه موظفو شركة منازل القابضة في زيارة خاصة لمستشفى بيت عبدالله لرعاية الأطفال لتقديم الدعم الممكن لهؤلاء الأطفال.

وقام موظفو الشركة وعلى رأسهم رئيس مجلس الإدارة عدنان عبدالوهاب النصف بتقديم الدعم المعنوي والمادي، حيث تأتي هذه المساهمة في إطار برنامج «منازل» للمسؤولية الاجتماعية في مجال دعم ورعاية الأطفال وتقديم العون لهم.

وبدورها، أعربت الرئيسة التنفيذية لمستشفى بيت عبدالله لرعاية الأطفال رشا الحمد عن تقديرها للدعم الذي قدمته شركة منازل القابضة، شاكرة لموظفي الشركة مساهمتهم في توفير الدعم المعنوي والمادي لأطفال المستشفى.