الرويح: تؤكد جودة وتميز حملات «بيتك» في المناسبات الدينية والوطنية





فاز بيت التمويل الكويتي «بيتك» بخمس جوائز في الملتقى الاعلامي العربي الذي أقيم بالتعاون مع وزارة الاعلام والجمعية الكويتية للاعلام والجمعية الدولية للاعلان فرع الكويت، وقد تسلم فريق عمل التسويق والاتصال المؤسسي للمجموعة ثلاث جوائزعن الابداع الاعلاني 2017، وذلك في مجال الحملات الوطنية والرمضانية والاخراج عن حملة شهر رمضان المبارك 2017، وحملة العيد الوطني، وحملة منتج الرواد، كما حصل فريق عمل العلاقات العامة للمجموعة على جائزتي المركز الأول على القطاع الخاص في الكويت، الاولى بمجال العلاقات العامة والثانية بالمسؤولية الاجتماعية عن عام 2017.

وقال المدير التنفيذي للعلاقات العامة والاعلام للمجموعة في «بيتك» يوسف عبدالله الرويح ان هذه الجوائز تؤكد المكانة الرفيعة التي يحتلها النشاط الاعلاني والاعلامي لمجموعة «بيتك» على المستوى المحلي والاقليمي والاداء المهني الرفيع الملتزم بقواعد العمل الاعلامي والمنطلق من منهج عمل «بيتك» الملتزم بأحكام الشريعة، والهادف الى تعزيز وتقوية الروابط والعلاقات بين افراد المجتمع، والمشاركة في كل الاحداث والمناسبات الوطنية، مؤكدا ان حصول «بيتك» على المركزين الاول على مستوى القطاع الخاص في مجال العلاقات العامة والاول بالمسؤولية الاجتماعية، يرسخ جهود وتميز اداء «بيتك» في هذا الجانب ويبرز الدور المهم والمحوري الذي لعبه على مدى 40 عاما في مجال المسؤولية المجتمعية وخدمة المجتمع وابنائه ومؤسساته وهيئاته ضمن توجهه الاستراتيجي للمساهمة بدور في تحقيق المشروع التنموي العام للدولة ودعم جهود الحكومة في هذا المجال.

واكد الرويح ان الرسائل الاعلانية التي تضمنتها حملات «بيتك» في المناسبات الدينية والوطنية نبعت من افكار من داخل المؤسسة ذاتها، وتضمنت قيما ومعاني اجتماعية ودينية ووطنية سامية، ورسالة مفعمة بالمشاعر الانسانية النبيلة، والقيم الاصيلة التي ترسخ العلاقة المميزة بين «بيتك» وعملائه، وتبرز الوجه الحضاري المشرق للكويت، مشيرا الى ان تقييم الاعمال التي شارك بها «بيتك» في الملتقى جاء من قبل لجان محايدة، اشادت بمحتواها ومهنيتها عالية الجودة، التي توازي النمط الإعلاني للشركات العالمية الكبرى، ذات المضمون والاثر العميق.

واعرب الرويح عن اعتزازه كون المنتجات الاعلانية والترويجية لـ «بيتك» تحمل فكرا ابداعيا مميزا على صعيد الصناعة المصرفية الإسلامية، والمجال الإعلاني أيضا، وتحظى بإشادة وتقدير الجمهور ولجان التقييم على حد سواء، كما تستحوذ اثناء بثها على القنوات الفضائية، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي وفي القنوات المختلفة الاخرى، على أعلى نسب المشاهدة، وافضل التقييمات من المشاهدين والمتابعين.