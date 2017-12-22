ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 29 سنتا في تداولات أمس الأول ليبلغ 60.82 دولارا مقابل 60.53 دولارا للبرميل في تداولات يوم الثلاثاء الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية أمس.

وفي الأسواق العالمية استقرت أسعار النفط أمس مدعومة بتراجع مخزونات الخام في الولايات المتحدة لكن الإنتاج الأميركي الذي يقترب سريعا من 10 ملايين برميل يوميا، وهو مستوى لا تتخطاه إلا السعودية وروسيا، حال دون تحقيق مكاسب.

وسجلت العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 58.12 دولارا للبرميل، واستقرت كذلك عقود خام القياس العالمي برنت الذي سجل 64.56 دولارا للبرميل.