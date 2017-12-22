عكست أسعار الذهب اتجاهها وتحولت إلى الانخفاض خلال تعاملات أمس بعد أن لامست في وقت سابق أعلى مستوى في أسبوعين وذلك مع صعود الدولار. وتراجع السعر الفوري للذهب 0.1% إلى 1265.02 دولارا للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل في وقت سابق أفضل مستوى له منذ السادس من ديسمبر عند 1268.26 دولارا.

ونزلت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.1% إلى 1268.30 دولارا للأوقية.

وارتفع الدولار مقابل الين بعد أن عزز هاروهيكو كورودا محافظ بنك اليابان المركزي التوقعات بأن البنك لا يتعجل الخروج عن سياسة التيسير النقدي البالغ التي ينتهجها.

واستقرت الفضة دون تغير يذكر في المعاملات الفورية عند 16.17 دولارا للأوقية بعد أن ارتفعت إلى أعلى مستوى في أسبوعين عندما سجلت 16.26 دولارا في الجلسة السابقة.

وتراجع البلاتين 0.5% إلى 913.50 دولارا للأوقية بعد تسجيل أفضل سعر له منذ الخامس من ديسمبر في الجلسة السابقة. وارتفع البلاديوم 0.2% إلى 1027.57 دولارا.