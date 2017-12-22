اختتمت جمعية إنجاز الكويتية، بنجاح، ورشة عمل «مخيم الابتكار الاجتماعي» التي أقيمت بالتعاون مع «زهاب»، المنصة المجتمعية الرائدة الخاصة بطلبة الجامعات في الكويت، وأقيمت الورشة في حديقة الشهيد، بمشاركة 70 طالبا وطالبة من مختلف الجامعات، واتسمت أجواؤها بالحماس والتفاعل بين الطلاب.

وجاءت الورشة التدريبية «مخيم الابتكار» ضمن سلسلة ورش العمل والبرامج التدريبية التي تقدمها جمعية إنجاز الكويتية، وامتدت على مدار 4 ساعات من العمل المتواصل، تم خلالها تعريف المشاركين بمفهوم عالم الريادة الاجتماعية إلى جانب تنمية مهاراتهم حول التفكير النقدي والتحليلي في إدارة الأزمات وإيجاد الحلول الأكثر ابتكارا للتحديات التي تواجههم في بيئة الاعمال.

وتم تقسيم الطلبة المشاركين إلى فرق كما خصص مستشار خاص لكل فريق بهدف مساعدتهم في خوض غمار المنافسة مع الفرق الأخرى.

وبهذه المناسبة، صرحت ليلى المطيري، الرئيس التنفيذي لجمعية إنجاز الكويتية قائلة: «نفتخر بشبابنا الذين شاركوا في الورشة، فجميعهم قدموا أفكارا ومشاريع مبتكرة في ظل الأجواء التفاعلية التي سادت.

في إنجاز، نحن نضع على عاتقنا مسؤولية النهوض بقدرات الشباب من خلال تقديم برامج تعليمية وتدريبية مبتكرة تجعل منهم رواد أعمال كل في مجاله، ونساعدهم على تحويل أفكارهم إلى أعمال ومشاريع على أرض الواقع.

وفي ضوء ما شهدته الورشة من نجاح يسرني أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان للقائمين على تطبيق «زهاب» على تعاونهم ومساهمتهم، متمنين التوفيق لهم والنجاح لجميع الفرق المشاركة».

واستعرضت الفرق المشاركة ما توصلوا إليه من حلول مبتكرة في خطة مشاريعهم التجارية، وذلك أمام لجنة التحكيم المؤلفة من ليلى المطيري، الرئيس التنفيذي لجمعية إنجاز الكويتية، ومحمد المؤمن، منسق جامعي من قبل تطبيق «زهاب» الكويت، وعبدالله كمال، مدير الشراكات والاتصالات لدى اليونسكو، الذين بدورهم قاموا بتقييم تلك الحلول بعناية بناء على ما عكسته هذه الفرق من قدرة على الابتكار والابداع، وقام بدور الميسر في تنفيذ تلك الأعمال جراح البلوشي.

وتواصل جمعية إنجاز الكويتية تقديم أحدث البرامج التعليمية لطلبة الكويت، بهدف المساهمة في بناء مستقبل أفضل لهم وغد أكثر ازدهارا لوطننا الحبيب.