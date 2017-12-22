تحت رعاية رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية سامي الرشيد وبحضور الرئيس التنفيذي إبراهيم الخزام، أقامت الكويتية معرض الصحة العامة والذي يختص بالتوعية الصحية الشاملة وذلك في المبنى الرئيسي للكويتية، حيث استمر المعرض لمدة 3 أيام، وتخلله محاضرات صحية من قبل نخبة من الأطباء المتخصصين وشارك بها عدد 13 عيادة من مختلف التخصصات، إلى جانب ذلك تم إجراء فحوصات طبية لموظفي الكويتية في المعرض من قياس مستوى السكر وضغط الدم بالإضافة إلى تقديم استشارات طبية.

وقال مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام فايز العنزي إن هذا المعرض الصحي يأتي انطلاقا من واقع المسؤولية المجتمعية التي تنتهجها الكويتية اتجاه المجتمع حيث تولي اهتماما خاصا بالصحة وأهمية التصدي لأمراض العصر بالوقاية، ونشر الثقافة الصحية على شريحة كبيرة من المجتمع، وعلى موظف الكويتية بشكل خاص.

وأكد العنزي أن كثيرا من الأمراض يصاب بها الفرد نتيجة لسلوك خاطئ ومن هنا فإن التوعية والوقاية الصحية هو حجر الأساس لتجنب الإصابة بمثل هذه الأمراض، ومن هذا المنطلق أخذت الكويتية على عاتقها دورها المجتمعي في تعزيز الوعي الصحي لموظفيها، فمن خلال هذا المعرض يتم الارتقاء بالمعارف والمعلومات وبناء التوجهات وتغيير السلوكيات الصحية، للارتقاء بالمستوى الصحي للفرد والمجتمع.

وختم العنزي حديثه ان الهدف من المعرض هو الاهتمام المعهود بالموارد البشرية والسعي نحو نشر الثقافة الصحية فيما بينهم، ويأتي هذا الدور من منطلق حرص إدارة الكويتية ممثلة برئيس مجلس الإدارة: سامي الرشيد والرئيس التنفيذي إبراهيم الخزام نحو توطيد العلاقة بين الإدارة وموظفيها من خلال ترجمة اهتمام الإدارة بالقوة العاملة وعكسها على ارض الواقع من خلال نشر المفاهيم والمعارف التوعوية الصحية السليمة في المجتمع، الى جانب تمكين المجتمع من تحديد مشاكلهم الصحية واحتياجاتهم.