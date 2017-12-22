مبارك الصباح: الشركة تطرح الشقق السكنية بعروض مغرية ولفترة محدودة

أعلنت شركة مزايا للتطوير العقاري ذ.م.م. إحدى الشركات التابعة لشركة المزايا القابضة ش.م.ك.ع.، المطور لمشروع مزايا ريزيدانس الموالح، أحد أهم المشاريع متعددة الاستخدامات والمتكاملة الخدمات في ولاية السيب في منطقة الموالح بالعاصمة مسقط، عن اكتمال الأعمال الإنشائية في المرحلة الأولى (زون 1) من المشروع بنسبة 59% والمتوقع تسليمها في يونيو 2018، في حين تسارعت أعمال الإنشاءات في المرحلة الثانية (زون 2) والمتوقع تسليمها في مطلع العام 2019.

وتعقيبا على هذا الإعلان، قال الشيخ مبارك الصباح المدير التنفيذي للتسويق والمبيعات: «إننا في شركة المزايا حريصون كل الحرص على تقديم مشروع مزايا ريزيدانس الموالح في مسقط كنموذج حي على الجودة والمهنية العالية التي تتميز بها كل المشاريع المقدمة من شركة المزايا في مختلف الأسواق التي تعمل بها، إلى جانب الالتزام التام بمواعيد الإنجاز والتسليم، وجودة المنتج النهائي لعملائنا».

وأضاف: «إن أعمال الإنشاء والتطوير في مشروع مزايا ريزيدانس الموالح تسير على قدم وساق، وضمن الخطة الموضوعة، لكافة مراحل المشروع، بفضل من الله تعالى، ثم بفضل فرق عمل شركة المزايا كافة، والمقاولين والمتعهدين الذين يعملون بكل جهد وتفان لتقديم مشروع متكامل يعكس المعايير التي تستند اليها المزايا في عمليات التطوير.

وتابع الصباح بالقول: «انه حرصا من المزايا على عرض منتجاتها بطريقة سلسة لجميع العملاء والراغبين في الشراء فقد أعدت الشركة شقة مفروشة بالتعاون مع هوم سنتر المركز الرائد في عالم المفروشات في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي في موقع المشروع لتكون نموذجا حيا يستطيع من خلاله العميل الاطلاع عن كثب على تفاصيل الشقة ومساحتها ومكوناتها وإمكانية تأثيثها بشكل مرن يؤمن الراحة والاطمئنان تجاه الشقق المعروضة».

وأضاف الصباح: ان المزايا استطاعت بيع 50 شقة في المرحلة الأولى من المشروع الذي يتضمن 120 شقة سكنية متعددة المساحات، علاوة على 28 محلا تجاريا، حيث تم اتباع أفضل المعايير التصميمية في مرحلة تصميم المشروع من حيث الاستغلال الأمثل للمساحات، حيث تبلغ الشقق السكنية التي تتكون من غرفة النوم الواحدة من 68 - 74 مترا مربعا والشقق المكونة من غرفتي نوم من 99 - 110 أمتار مربعة والشقق المكونة من 3 غرف نوم من 142 - 154 مترا مربعا، مؤكدا أن هذه الخيارات جاءت تلبية لكل الشرائح الهادفة للشراء في هذا المشروع سواء كانت للسكن الخاص أو الاستثمار والذي راعينا فيه كل متطلبات المسكن الملائم للمواطن العماني بشكل خاص، والمواطن الخليجي بشكل عام، ناهيك عن تقديم منتج يعد فرصة استثمار حقيقية ذات عوائد مجدية.

وأضاف: ان «مزايا ريزيدانس» مشروع يتميز بأسلوب حياة عصري يلائم مختلف شرائح المجتمع، ويتضمن العديد من وسائل الراحة والرفاهية، في ظل ما يتضمنه من حمامات سباحة للكبار والصغار، وناد صحي مجهز بالكامل، ومنطقة لعب الأطفال، ونظام مراقبة بالكاميرات، وحراسة على مدار الساعة، وخدمات الساتلايت والانترنت، ومواقف السيارات.

وكشف الصباح عن عروض نهاية العام المقدمة من شركة المزايا والتي تتضمن خصومات نقدية تصل إلى 5000 ريال على الشقق السكنية وكوبونات خصومات بقيمة 30% من هوم سنتر على جميع المشتريات، وقد أطلقت المزايا حملة تسويقية ضخمة في عمان تناولت جميع الأدوات التسويقية عرضت من خلالها مشروع مزايا ريزيدانس، كونه يعد من المشاريع الحيوية التي تلبي احتياجات السوق، ويتيح لمختلف الشرائح إمكانية تملك وحدات سكنية بأسعار مناسبة ومنافسة، فضلا عن أنه يلبي طموحات السوق العماني العقاري الذي يتمتع بنشاط تجاري واقتصادي وسياحي يميزه عن باقي أسواق المنطقة، إلى جانب ما يزخر به من فرص استثمارية مختلفة تعد بمستقبل مشرق وواعد، وقامت شركة المزايا بتوفير مركز للمبيعات ضمن أرض المشروع، يتضمن مجسم المشروع وعينات مواد التشطيب، تسهل على المشترين والزوار التعرف على معايير ومواصفات العمل.