أحمد مغربي

أصدر القطاع النفطي أمس مجموعة من الجزاءات الإدارية للعاملين المخالفين للائحة الجزاءات التأديبية المعمول بها في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة.



وجاء في العقوبات الجديدة والتي حصلت «الأنباء» على نسخة منها ان تغليظ العقوبات على العاملين يبدأ بتأديب الموظفين بإنذار خطي وتنتهي بالفصل، إلا في حالتين يتم الفصل فيها بدون إنذار أول وهي عند تأدية العمل تحت تأثير المشروبات الكحولية أو المؤثرات العقلية أو حيازة اي منها في مكان العمل وحمل الثقاب أو الولاعات او المواد القابلة للاشتعال أو التدخين في الأماكن المحظورة.

وذكرت اللائحة ان التعليمات الجديدة تأتي للحفاظ على سلامة العاملين وموقع العمل، فيما ذهبت بعض العقوبات الى تحميل المخالف كل الأضرار المترتبة على المخالفة.

وكشفت اللائحة عن عقوباتها القاسية التي تنذر الموظف بالفصل النهائي من الخدمة في المخالفة الرابعة والتي يخالف فيها تعليمات الرؤساء المتعلقة بالعمل وعدم تنفيذها بما فيها تعليمات الصحة والسلامة والبيئة، وعدم التقيد بالأماكن المخصصة للتدخين وعدم الالتزام والتقيد بملابس ومعدات السلامة وقيادة السيارة من دون تصريح ومخالفة تعليمات القيادة الآمنة.