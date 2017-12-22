عقد مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية اجتماعا امس برئاسة وزير النفط ووزير الكهرباء والماء ورئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول بخيت الرشيدي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم القطاع النفطي الشيخ طلال خالد الأحمد، بأن المجلس نظر في المواضيع المدرجة على جدول أعماله، والذي تضمن بعض المشاريع الرأسمالية الاستراتيجية منها مشروع مصفاة دقم في عمان التابع لشركة البترول الكويتية العالمية ومشروع استيراد الغاز على المدى الطويل، بالإضافة إلى توزيع الأدوار لنشاط البتروكيماويات في الشركات التابعة للمؤسسة.

كما قام المجلس باعتماد الخطة الاستراتيجية للشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية «كوفبيك» حتى العام 2040.

وأوضح الصباح أن المجلس نظر في بعض المواضيع المتعلقة بالأمور الإدارية والمالية المرتبطة بتطوير الأعمال في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، كما اطلع على التقرير الدوري حول متابعة ملاحظات ديوان المحاسبة للعام المالي 2016/2017 لمؤسسة البترول الكويتية.