سعر صرف الدينار مربوط بسلة عملات منذ 2007





كشف تقرير حديث لموقع «listographic» انه على الرغم من أن الدولار الأميركي أكثر العملات تداولا في العالم، إلا أنه في الواقع ليس أكثر العملات قيمة، بل يستحوذ الدينار الكويتي على المركز الأول في قائمة العملات الأعلى قيمة في العالم.

وقد هيمنت عملات ثلاث دول عربية أخرى بحسب «أرقام» على مراكز متقدمة في القائمة وهي الدينار البحريني والريال العماني والدينار الأردني.

وتستند قائمة أعلى 10 عملات قيمة لعام 2018 التي نشرها موقع «listographic» على أسعار صرف هذه العملات مقابل الدولار، ذلك لأن 64% من معاملات الصرف الأجنبي تتم بالدولار، وتليه مباشرة عملة اليورو، التي تتم بها 19.7% من المعاملات.

ويعادل الدينار الكويتي 3.30 دولارات وهو أعلى العملات قيمة في العالم، وقد تم إصداره للمرة الأولى عام 1961، حيث ترجع قيمته العالية إلى كونه عملة ثابتة، لا تتأثر بمفهوم العرض والطلب.

وأنهت الكويت ربط الدينار بالدولار عام 2007 ويعتمد سعر صرفه على سلة من العملات.

حل الدينار البحريني ثانيا، حيث وصل سعر صرفه الدينار البحريني 2.65 دولار ويتكون الدينار البحريني من 1000 فلس، ويمثل ثبات سعر صرفه السبب الرئيسي في قيمته العالية. وتسمح البحرين لمواطنيها بإجراء المعاملات بالريال السعودي.

جاءت سلطنة عمان في المرتبة الثالثة، حيث وصل سعر الصرف امام الدولار نحو 2.59 دولار أميركي ويتكون الريال العماني من 1000 بيسة، وقد تم إصداره عام 1970، وكان يسمى وقتها الريال السعيدي وتغير اسمه لاحقا عام 1973 إلى الريال العماني، بعد تغيير النظام.

يبلغ سعر صرف الدينار الأردني الدينار الأردني 1.41 دولار ويعد من بين أكثر العملات قيمة وتم إصدار الدينار الأردني رسميا عام 1950 ليحل محل الجنيه الفلسطيني. وأصبح الدينار الأردني مرتبطا رسميا بصندوق النقد الدولي عام 1995، وأصبح عملة ثابتة منذ ذلك الحين.

حل جنيه جبل طارق الذي يبلغ سعر صرفه نحو 1.31845 دولار أميركي بالمرتبة الخامسة بين أكثر العملات قيمة وجبل طارق هي منطقة حكم ذاتي تابعة لإنجلترا، تبلغ مساحتها 6.7 كيلومترات فحسب، ولا يتجاوز عدد سكانها الـ 30 ألف نسمة. رغم أن اقتصاد جبل طارق صغير، إذ يقدر حجمه بـ 1.887 مليار دولار فقط، إلا أن المنطقة تمتلك عملة ذات قيمة مرتفعة.

ورغم إمكانية تداول الجنيه الإسترليني في جبل طارق، إلا أنه لا يمكن تداول جنيه جبل طارق في إنجلترا.

جاء الإسترليني سادسا بسعر صرف 1.31806 دولار ويعد الإسترليني العملة الرسمية للمملكة المتحدة و9 أقاليم تابعة لها. ويعد الجنيه الإسترليني أقدم عملة في العالم لا تزال مستخدمة حتى الآن كما أنها رابع أكثر العملات تداولا في العالم بعد الدولار واليورو والين.

ويؤثر العرض والطلب في أسواق الصرف الأجنبي، مما يتسبب في تقلب قيمة الجنيه الإسترليني ووصل سعر الجنيه الإسترليني ذات مرة إلى 5 دولارات، ثم بدأت قيمته تنخفض إلى 1.31 دولار أميركي. ورغم ذلك فإنه يعتبر إحدى أكثر العملات استقرارا في العالم.

دولار جزر الكايمان واحد من أكثر العملات قيمة في العالم حيث يعادل 1.21 دولار أميركي حيث تعد جزر الكايمان إقليم ما وراء البحار البريطانية، وتتكون من 3 جزر هي كايمان العظمى وكايمان براك وكايمان الصغرى، وتم إصدار دولار جزر الكايمان عام 1972، ليحل محل الدولار الجامايكي.

جاء اليورو في المرتبة الثامنة وهو العملة المتداولة في 18 دولة من أصل 24 دولة في الاتحاد الأوروبي ويستخدمه نحو 338.6 مليون شخص في المعاملات اليومية في منطقة اليورو، في حين يستخدم 227 مليون شخص في العالم عملات مرتبطة باليورو.

ويعد اليورو ثاني أكثر العملات تداولا في العالم بعد الدولار وتم اعتماد اليورو في إسبانيا عام 1995، وبعد 4 سنوات تم إدخاله في الأسواق المالية العالمية.

وفي المرتبة التاسعة جاء الفرنك السويسري الذي يعادل دولارا أميركيا وسوف يساوي الفرنك السويسري دولارا واحدا في عام 2018. وتم استخدام الدولار الأميركي رسميا في الولايات المتحدة منذ عام 1785، كما يستخدم رسميا في 11 دولة، في حين تستخدمه 43 دولة بشكل غير رسمي.

وجاء في المرتبة العاشرة من حيث أكبر العملات قيمة الدولار الكندي الذي يعادل 0.789 دولار أميركي وتم إصداره عام 1858، ويحوي الدولار الكندي 100 سنت.