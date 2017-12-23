أظهرت تغيرات قائمة كبار الملاك ببورصة الكويت والتي تم الإعلان عنها بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي تباينا بين أداء الكبار، حيث أظهرت تراجعا بملكية شركة المدينة للتمويل والاستثمار من 11.72% في مجموعة السلام القابضة الى 10.93%.

وتظهر شركة طابة الخير القابضة بقائمة كبار ملاك مجموعة السلام الى جانب المدينة بأكبر حصص الملكية في الشركة والبالغة 28.8%. على الجانب الآخر، شهدت إفصاحات تغير قائمة كبار الملاك ارتفاعا ملحوظا بملكية أسعد السند ومجموعته في شركة إنوفست بزيادة 4.5% لترتفع من 18.6% إلى 23.18%.

وتضم قائمة كبار الملاك في شركة إنوفست بيت الاستثمار الخليجي بنسبة ملكية 13.6% تليها شركة ميكانيزم للتجارة بنسبة 10.6% وأخيرا بنك دبي الإسلامي بما نسبته 6.99%.