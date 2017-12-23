أقر مجلس النواب الأميركي الخميس إجراء ماليا مؤقتا من شأنه إذا ما وافق عليه مجلس الشيوخ أيضا أن يجنب البلاد شبح إغلاق الإدارات الفيدرالية بانتظار التوصل الى اتفاق دائم بشأن الموازنة بين الإدارة والكونغرس.



وبأغلبية 231 صوتا مقابل 188 أقر مجلس النواب تمديد أجل الميزانية الفيدرالية الراهنة لفترة 4 أسابيع، لتنتقل بذلك الكرة الى مجلس الشيوخ الذي يتعين عليه الموافقة على النص إذا ما أراد تجنب «إغلاق» اي من الإدارات الفيدرالية.

وتعطي هذه الفترة الإضافية من 4 أسابيع مهلة إضافية للبرلمانيين في الأكثرية والأقلية للاتفاق على ميزانية السنة المالية 2018 بأسرها.

وتتمتع الأقلية الديموقراطية بقدرة تعطيلية في مجلس الشيوخ وهي تستغلها للحصول من الأغلبية على تنازلات تلبي بعضا من أولويات الديموقراطيين.

ويتجاذب المجتمع الأميركي حول قضايا اقتصادية في مقدمتها الضرائب والموازنة خلال الأيام الماضية فيما يعرف بأكبر إصلاحات اقتصادية يشهدها الاقتصاد الأكبر في العالم.