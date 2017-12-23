أعلنت شركة زين عن إطلاق حملة #أزرقنا_زين تزامنا مع انطلاق فعاليات كأس الخليج العربي لكرة القدم بدورته الـ 23، التي تستضيفها الكويت خلال الفترة من شهر ديسمبر الجاري وحتى يناير المقبل.

وأوضحت الشركة في بيان صحافي أن حملتها الجديدة تتضمن مجموعة من العروض الحصرية لعملائها ولضيوف الكويت من الجماهير القادمة للمشاركة في فعاليات كأس الخليج، بالإضافة إلى مجموعة من الأنشطة والمسابقات المميزة التي ستقام بشكل يومي على وسائل التواصل الرسمية للشركة، حيث لن تدخر أي جهود للاحتفاء بهذا العرس الكروي الكبير الذي يجمع الأشقاء الخليجيين على قلب واحد.

وبينت زين أن حملة #أزرقنا_زين تتضمن عرضا حصريا لجميع عملائها من ذوي الدفع الآجل والمسبق يمكنهم من الاستمتاع بإنترنت غير محدود مجانا لوسائل التواصل الاجتماعي خلال فترة كأس الخليج 23 (حتى 5 يناير 2018)، حيث كل ما على العميل فعله هو إرسال الرمز «خ23» إلى الرقم 90009 في حال كان لديه خدمة إنترنت فعالة على خطه، ولن يتم احتساب استخدام سعة الإنترنت على وسائل التواصل الاجتماعي Facebook وTwitter وInstagram وSnapchat.

وأضافت الشركة أن عروض حملة #أزرقنا_زين تتضمن أيضا عرضا حصريا لضيوف الكويت من الجماهير القادمة للمشاركة في فعاليات كأس الخليج، والتي تقدم خدمة إنترنت التجوال من غير حدود مجانا ليستمتع الضيف بتشجيع منتخبه خلال فترة كأس الخليج 23 (حتى 5 يناير 2018)، حيث كل ما على الضيف فعله هو اختيار شبكة زين فور وصوله للكويت، والعرض صالح لعملاء زين من السعودية والبحرين، وعملاء عمانتل من عمان، وعملاء Vodafone من قطر.

وبينت زين أن حملتها الجديدة تتضمن برنامجا متكاملا على وسائل التواصل الاجتماعي خلال فترة تنظيم فعاليات كأس الخليج، والتي تتضمن برنامج #فكر_زين اليومي الذي تقدم من خلاله مسابقات وجوائز قيمة وبرنامج «الكل ربحان مع الحربان» الذي تتعاون من خلاله مع المعلق الرياضي القدير خالد الحربان، بالإضافة إلى بث مجموعة من الفقرات التحليلية عن مباريات «خليجي 23» من قلب دواوين الكويت لإتاحة الفرصة لمشجعي المنتخب للتعبير عن حماسهم، هذا إلى جانب رعايتها لبرنامج «خليجي 23» على تلفزيون الكويت - القناة الثالثة.