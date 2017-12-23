تواجد بيت التمويل الكويتي (بيتك) في مبنى مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية بمنطقة الضجيج في الفروانية، من خلال جناح خاص لعرض خدمات ومنتجات «بيتك» على موظفي وزوار ومرتادي المبنى وتعريفهم على الميزات والعروض التي يقدمها «بيتك» لشرائح عملائه المختلفة خاصة الحملة الترويجية الكبرى لبطاقة «بيتك نادي الواحة».

وتزامن تواجد «بيتك» مع بداية الحملة لبطاقة «بيتك نادي الواحة» التي يقدمها «بيتك» بالتعاون مع الخطوط الكويتية - نادي الواحة، وتمنح مستخدمي البطاقة 6 ملايين ميل مجانا لـ 106 فائزين وتستمر ثلاثة شهور تحت عنوان «رحلة 6 ملايين ميل تبدأ ببطاقة»، وهي الحملة الأولى من نوعها والتي تضيف مزايا عديدة لمستخدمي البطاقة حتى نهاية فبراير المقبل.

وقد وفر «بيتك» لمرتادي جناحه فريقا متميزا من البيع المباشر للإجابة على استفساراتهم وتساؤلاتهم وتزويدهم بالمعلومات الكافية عن خدمات ومنتجات «بيتك» وأنواع شرائح العملاء، والمزايا والعروض التي يقدمها بالإضافة الى توضيح الجانب الشرعي في المعاملة وغيرها من الأمور التي تهم العملاء.

ويستهدف «بيتك» من خلال تواجده في نقاط مختلفة خارج الفروع والمعارض تعزيز الانتشار والتواجد ليصبح أقرب إلى العميل، وكذلك للتعرف على المتطلبات والاحتياجات التي يطرحها العميل أو يلمسها «بيتك» منه ودراسة آرائهم ومقترحاتهم والعمل على توفيرها وتطبيقها للوصول الى اعلى المعايير في خدمة العميل، والعمل على تلبية طموحاتهم بما يتماشى مع سياسة «بيتك» في طرح منتجات وخدمات نوعية تتوافق مع معايير الجودة وتتطابق مع أحكام الشريعة.