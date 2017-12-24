«بيتك» حريص على تطوير الخدمة وتوسيع مجالات الالتقاء بالعملاء

قال نائب المدير العام للخدمات المصرفية في بيت التمويل الكويتي (بيتك)، خالد السبيعي إن دور وحدة البيع المباشر في خدمة العملاء خارج أوقات ومواقع الفروع يعزز جهود «بيتك» لترسيخ ريادته في سوق التجزئة بالسعي المتواصل لتوسيع حصته السوقية وتقديم أفضل خدمة ممكنة لعملائه في معظم الاوقات والاماكن باستخدام الطاقات البشرية والإمكانيات التقنية والفنية، حيث تتوافر الفرصة لاستقطاب عملاء جدد من خلال التواجد في عدة مواقع يرتادها الجمهور.

وأضاف السبيعي في كلمة خلال افتتاح برنامج تدريبي متخصص يستمر اسبوعين ويشمل 12 من موظفي البيع المباشر الجدد، أن النهوض بقدرات العاملين في مجال البيع المباشر يمثل رسالة قوية للسوق بان «بيتك» حريص على تطوير الخدمة وتوسيع مجالات الالتقاء بالعملاء في مختلف الظروف، وسيكون مع عملائه دائما ومستعدا لخدمتهم بأحدث وأفضل الطرق والقدرات البشرية والتقنية، مما يوفر لعملاء «بيتك» ارقى وسائل الحصول على الخدمة وفق المعايير والمقاييس العالمية المعتمــــدة في المجال المصرفي.

واشاد بروح الولاء والعلاقة الطيبة القائمة بين «بيتك» وعملائه، داعيا الموظفين الى العمل على ترسيخ هذه العلاقات القائمة منذ عقود، حيث يجب على الموظف ان يكون مبدعا ومتجددا يضع العميل نصب عينيه ويعمل على تحقيق رضاه وتلبية احتياجاته من جميع المنتجات بكل ثقة وتمكن، وذلك لا يتأتى الا من خلال تدريب مكثف متواصل على احدث ما وصلت اليه وسائل استقطاب العملاء والتواصل معهم وخدمتهم، وهذا ما يتوافر في البرنامج التدريبي الحالي.

وشدد السبيعي على أهمية ابراز مقومات العلامة التجارية القوية والمهمة التي يستحوذ عليها «بيتك» من خلال اداء مهني رفيع وطاقات خلاقة وسعي متواصل نحو الكمال في خدمة العملاء، مشيرا الى ان تواجد فرق البيع المباشر خلال الفترة الماضية في بعض الهيئات والمؤسسات والجهات الرسمية، كشف الحرص الكبير من قبل العملاء وغيرهم على التعرف على «بيتك» وطرحه المنهجي وأسلوب عمله وسلة خدماته ودوره الاقتصادي والتنموي، داعيا الموظفين الى الالمام الكامل بمنظومة عمل «بيتك» ومسيرته وما يقدمه من منتجات وخدمات ومزايا لعملائه حتى يستطيعوا تقديم شرح واف ومبسط وجذاب عن «بيتك» في كل مكان يتواجدون فيه.