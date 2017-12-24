أنشطة البنك شملت دعم ورعاية العديد من مشاريع العمل التطوعي والرياضي والثقافي والتربوي

نظرا لشمولية فعالياته وتنوع أنشطته المجتمعية على مدار العام مما جعله محط أنظار المؤسسات المالية ومثار تقديرها، حصل بنك الكويت الدولي على جائزة «أفضل بنك إسلامي في المسؤولية الاجتماعية في الكويت» لعام 2017 من قبل مؤسسة «سي بي آي فاينانشال»، وذلك خلال الحفل السنوي لتوزيع جوائز التمويل والعمل الإسلامي الذي عقد مؤخرا في دبي.

يذكر أن الدولي استطاع الفوز بهذا اللقب واستقطاب اهتمام جهة التقييم التي قررت منحه هذه الجائزة تقديرا لدوره البارز في المساهمة في مختلف مجالات المسؤولية الاجتماعية، وتعزيز المنافع المجتمعية عن طريق دمجها بأنشطة البنك، والتي تشمل المشاركة في دعم ورعاية العديد من مشاريع العمل التطوعي والرياضي والثقافي والتربوي والديني والوطني والاقتصادي والمالي وغيرها الكثير.

وقد تسلم الجائزة نيابة عن البنك نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي بالوكالة، محمد سعيد السقا، إلى جانب مدير وحدة الاتصال المؤسسي، نواف ناجيا، وذلك في حفل خاص أقامته المؤسسة في دبي ـ بدولة الإمارات العربية المتحدة بحضور نخبة من الشخصيات المرموقة من ممثلي نحو 200 مصرف وشركة تمويل إسلامية من مختلف أنحاء العالم.

وفي معرض تعليقه على هذا الإنجاز، قال السقا: إن ما يحصده الدولي اليوم من تكريم، هو أكبر دليل على حرصه وسعيه المستمر لتحمل مسؤولياته تجاه كل مكونات وشرائح المجتمع، بأسلوب منهجي وقواعد مهنية مدروسة، ما مكنه من تكثيف برامجه التوعوية الهادفة في مجالات المسؤولية الاجتماعية، ولاسيما تلك الموجهة للشباب والطلبة والخريجين وأصحاب المشاريع الصغيرة، الذين نرى فيهم غد الكويت المشرق ومستقبلها الواعد، الأمر الذي كان له صداه القوي في المجتمع، وترجم إلى إنجازات ومبادرات رائدة على مستوى الكويت ككل.

كما أضاف السقا أن حصول الدولي على هذه الجائزة لن يعزز من سمعة ومكانة برنامجه الرائد للمسؤولية الاجتماعية فحسب، ولكنه يشير أيضا لتميز أدائه ودقة وسلامة خططه واستراتيجيته في هذا المجال، مما يضعنا أمام مسؤولية أكبر تستوجب منا مضاعفة الجهود وتكثيفها للمحافظة على هذا الإنجاز وتكراره عبر إطلاق المبادرة تلو الأخرى، لاسيما فيما يخص برنامج نشر الثقافة المالية الجديد الذي يهدف إلى غرس قيم الادخار ومهارات التوفير وأهمية النقود والإدارة المالية السليمة في نفوس الأطفال والشباب منذ عمر مبكر باعتبارهم الفئة الأكثر حضورا وفاعلية في صنع المشهد الاقتصادي المستقبلي للكويت.