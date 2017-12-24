الاهتمام بالشباب الكويتي يعتبر من أول اهتمامات البنك الأهلي

احتفل البنك الأهلي الكويتي مؤخرا بتخريج الدفعة الثالثة والعشرين من أكاديمية الأهلي، حيث قام بتكريم 20 مشاركا أكملوا بنجاح البرنامج التدريبي المكثف الذي استمر لفترة أربعة أسابيع.

وتميزت الدورة التدريبية الثالثة والعشرين بأنها تضمنت جزأين متكاملين، ركز الجزء الاول على الجانب النظري الدراسي التقليدي بينما ركز الجزء الثاني على التدريب الميداني «أثناء الوظيفة»، وذلك بإتاحه الفرصة للمرشحين بالاطلاع الكامل على الأعمال الفعلية لإدارات البنك لإكسابهم الجانب العملي في العمليات اليومية داخل البنك لتزويدهم بالمهارات العملية.

وقد شهدت أكاديمية الأهلي تخريج 518 متدربا حتى الآن. ويحرص البنك الأهلي على تأهيل نسبة عالية من الكوادر الوطنية للعمل في القطاع المصرفي.

وهذا التأهيل لا يعود بالفائدة على البنك الأهلي الكويتي فحسب، بل يشمل القطاع المصرفي ككل ويساعد الشباب على اكتساب معرفة فعلية في مجال الأعمال المصرفية.

ويعتبر الاهتمام بالشباب الكويتي من أول اهتمامات البنك الأهلي الكويتي.

فمنذ تأسيس أكاديمية الأهلي عام 2009 وهي تعمل على الارتقاء بالتدريب إلى مستويات عالية وحث الشباب وتشجيعه على العمل في القطاع المصرفي.

وقد تناولت الأكاديمية جوانب متعددة من الأعمال في المجال المصرفي بشكل عام مع تركيز خاص على خدمة العملاء التي تعتبر من أهم مكونات النجاح لأي مؤسسة مصرفية.