أطلقت شركة الاتصالات الكويتية VIVA، الراعي الرسمي لدورة كأس الخليج 23، عرضا حصريا ولمدة محدودة على iPhone X وأجهزة ذكية أخرى، وعلى المكالمات الدولية، لعملاء الدفع الآجل والمسبق معا، ابتداء من 21 ديسمبر 2017 حتى 7 يناير 2018.

ويمنح العرض الأول لعملاء الدفع الآجل iPhone x بسعر 28 دينارا شهريا فقط مع GB 500 إنترنت و500 دقيقة محلية، أما العرض الثاني فيمنحهم iPhone 8 أو Samsung Galaxy S8 مع راوتر وشريحتي مكالمات وإنترنت بسعر 23 دينارا شهريا فقط، فضلا عن عرض خاص على المكالمات الدولية، لعملاء الدفع الآجل والمسبق معا، من الكويت إلى كل دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى العراق واليمن، بتعرفة 120 فلسا للدقيقة الواحدة.