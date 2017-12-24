كيمورا: تكنولوجيا الروبوتات والذكاء الاصطناعي يشهدان نمواً بوتيرة متسارعة

أعلنت الشركة الرائدة سوني عزمها على تعزيز تقنياتها البصرية والسمعية عبر اعتماد تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والروبوتات ودمجها بالتكنولوجيا التي تطورها سوني باستمرار.

وفي هذا الإطار، ستقوم سوني بالجمع بين تقنياتها التقليدية اليابانية الأصل مع أحدث التقنيات التكنولوجية بالتعاون مع شركائها من المؤسسات الدولية ومعاهد البحوث الرائدة.

فعلى سبيل المثال، يركز «صندوق سوني لتمويل الابتكار»، على دعم التعاون بين الشركات الناشئة ومراكز البحوث حول العالم، على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والروبوتات في تعزيز نمو هذه الشركات المستثمر فيها.

وفي هذا الإطار، قامت العلامة الرائدة بالاستثمار في اكثر من 10 مؤسسات عبر بلدان شملت اليابان والولايات المتحدة وأوروبا وغيرها.

وقد أثمر استثمار سوني في كوجيتاي، وهي شركة أميركية ناشئة متخصصة في الذكاء الاصطناعي، تطوير تقنيات ذكاء اصطناعي تستخدم في تعزيز تعلم هذه التكنولوجيا بصورة معمقة إلى جانب تكنولوجيا التنبؤ وجعلها أساسية في الجيل القادم من تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومنتجاته.

من جانبه، قال تارو كيمورا، المدير العام لشركة سوني في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: تشهد تكنولوجيا الروبوتات والذكاء الاصطناعي نموا بوتيرة متسارعة، ولذا فإن سوني تحرص على الاستثمار في هذا المجال منذ عقدين منذ الزمان.

ويعود ذلك إلى الوقت الذي قمنا فيه بإطلاق الروبوت «ايبو»، وهو حيوان أليف آلي استخدمنا فيه تقنيات الذكاء الاصطناعي لتمكينه من التفاعل مع صاحبه ومحيطه بصورة غير مسبوقة. واليوم فإننا قد قطعنا شوطا كبيرا منذ ذلك الوقت، ونبقى ملتزمين نحو دعم المزيد من الاستثمارات في تكنولوجيا الروبوتات لتصنيع المزيد من المنتجات والخدمات الملهمة التي تسهم في تحسين حياة الأفراد والمجتمع.