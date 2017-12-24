استعرضت هيتاشي فانتارا، الشركة المملوكة والتابعة لهيتاشي، الجهود التي تبذلها دول مجلس التعاون الخليجي لردم الهوة بين الجنسين في بيئات العمل لتعزيز القدرة التنافسية للشركات، وتحقيق حوالي 100 تريليون دولار من إجمالي الناتج المحلي العالمي بحلول العام 2025.

وتشغل النساء نسبة 2% فقط من مناصب الإدارة العليا، و13% من مناصب الإدارة التنفيذية في دول الخليج، وفقا لإحصائيات جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين.

إلا أن النساء في دول الخليج يولين أهمية كبيرة لحياتهن المهنية، حيث تتطلع 62% منهن لشغل مناصب إدارية، و50% لشغل مناصب في الإدارة العليا، وفقا لتصريحات شركة بيرل إنيشيتف للمحاسبة القانونية.

علاوة على ذلك، أشار تقرير جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين إلى أن تعزيز وجود المرأة في المناصب الإدارية من شأنه توليد 12 تريليون دولار من إجمالي الناتج المحلي العالمي السنوي، أو ما مجموعه 96 تريليون دولار بحلول العام 2025، وفقا لنتائج تقرير جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين.

وأشار معهد بروكينغز إلى أن مستوى أداء الشركات التي تشغل النساء فيها مناصب ضمن القيادة العليا أفضل من المتوسط.

من جهة أخرى، تشهد الشركات التقنية في جميع أنحاء العالم ارتفاعا في عدد النساء اللاتي يتم تعيينهن في مكان العمل وضمن الإدارة التنفيذية العليا، كما أن هناك إمكانات واعدة للمرأة في دول الخليج.

وتضع الرؤى الوطنية، مثل رؤية الإمارات 2021 ورؤية السعودية 2030، الخطوط الرئيسية لكيفية تعزيز مشاركة المرأة ضمن مجالات العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات في الجامعة، وكيفية دعم القطاعين العام والخاص لحقوق المرأة، وإدراجها في صفوف القوى العاملة.