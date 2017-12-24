المسابقة جزء من المساعي المستمرة للارتقاء بمعايير خدمة العملاء

نظمت مؤسسة محمد ناصر الساير، إحدى شركات مجموعة الساير القابضة، وشركة تويوتا إدارة قسم قطع الغيار مؤخرا مسابقة المهارات الوطنية 2017 لبائعيها، حيث تعتبر هذه المسابقة جزءا من المساعي المستمرة للارتقاء بمعايير خدمة العملاء، وذلك من خلال بالتقييم الدقيق لمعرفتهم بالمنتج والمهارات الفنية والزي الأساسي ومهارات التواصل والتفاوض والدقة، بالإضافة الى وقت العملية.

وقد حضر المسابقة، التي أقيمت في شركة الساير بقاعة العارضية، مبارك ناصر الساير الرئيس التنفيذي لمجموعة الساير، ومحمد علي هلال مدير أعمال قطع الغيار والاكسسوارات، وديزموند ليو مدير أعمال قطع الغيار ومجموعـــة اللوجستيات وسعيد محمد الشرفــــاء نائـب مدير عام قطـــع الغيار والاكسسوارات، وتاناكا ممثل من تويوتا موتور كوربوريشن، بالإضافة الى موظفي قسم قطع الغيار.

وتعتبر مسابقة المهارات إحـــدى المبادرات الأساسيـــة لتقديــــر جهـــود البائعين وتزويدهم بالدعم اللازم لتجديد وتحديث معرفتهم بالمنتج.

ولقد شكر مبارك الساير جميع الموظفين على جهودهــــم في التكيف مع تكنولوجيا تويوتا المتطورة ومفهوم خدمة العمــلاء التي تعكس قيم الأفضل بالعمل، وشكر تاناكا ممثل شركة تويوتا موتور كوبوريشن جهود مؤسسة الساير الى تهدف دائما لتحسين المعرفة والمهارات الفنية للموظفين لخدمة العملاء بشكل افضل.

وقد تأهل 5 موظفين فقط الى المرحلة النهائية من أصل 22 موظف مبيعات الذين شاركوا في المسابقة من جميع أفرع قطع الغيار، وذلك بعد اختبارات دقيقة في المعرفة النظرية في أساسيات السيارات، المنتجات، رقم قطع الغيار، خط إنتاج المركبة، الموديلات الجديدة وكتالوج قطع الغيار الإلكترونية وجوانب أخرى عدة بما في ذلك مهارات التعامل مع العملاء ومهارات تحديد قطع الغيار، وذلك خلال عرض مباشر على المسرح.

والفائزون بمسابقة المهارات للعام 2017 هم: اكسر أ. أشرف في المركز الأول، تلاه ثانيا ساديكالي بي، وثالثا براجيث كاكــــول ثـودي، ورابعــــا منصـــور براكال، ورينجيث موهانان موهانان في المركز الخامس.

ولقد شكر محمد علي هلال جميع المتسابقين وهنأ الفائزين على جهودهم المتفانية في تحويل هذا البرنامج لحدث آخر مبهر في تاريخ المؤسسة، وشجع ديزموند الجميع على إعادة تحديد أهدافهم وتجاوز التوقعات.

واختتم الحفل بكلمة ألقاها سعيد محمد الشرفاء الذي هنأ جميع أعضاء فريق عمله المميزين وشكر جميع الأشخاص الذين ساهموا في دعم ونجاح هذا البرنامج.