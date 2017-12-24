واحد من محركات الاحتراق الداخلي الأكثر تقدماً الذي يتيح مزيداً من الطاقة وزيادة في التحكم

يعد محرك «إنفينيتي VC» التوربو، الأول في العالم، لإنتاج محرك نسبة ضغط متغير، ويأتي للمرة الأولى مع مركبة «QX50» الجديدة، وتمثل التكنولوجيا المتغيرة للضغط المتغير، انفراجة في تصميم محرك «VC» التوربو الذي يبلغ قطره ليترين، والذي يحول باستمرار، ويعدل معدل ضغطه لتحسين كفاءة الطاقة والوقود، إذ يجمع بين قوة محرك بنزين سعة ليترين مع عزم دوران وكفاءة محرك ديزل رباعي الأسطوانات.

ويغير محرك «VC» التوربو نسبة ضغطه بسلاسة مع نظام متعدد الوصلات المتطور، مع الرفع أو الخفض المستمر لنقاط المكابس وتحويل نسبة الضغط، ما يوفر القوة والكفاءة عند الطلب.

ويمنح ارتفاع نسبة الضغط لدى المحرك المزيد من الكفاءة، كما يشكل خطر الاحتراق قبل الأوان إلى الإضرار بالمحرك، وتسمح نسبة الضغط المنخفض بزيادة القدرة وعزم الدوران، وتجنب الضربات في العملية.

ومن خلال نشر الطاقة الذكية لتحقيق قدر أكبر من التحكم، يمثل المحرك الحديث نهج «إنفينيتي» الذي يركز على السائق بشكل رئيسي.

ويتمتع المحرك بقوة 268 حصانا عند 5600 دورة في الدقيقة و380 نانومتر عند 4400 دورة في الدقيقة.

كما أن إنتاج الطاقة المحددة عبر محرك التوربو، أعلى من العديد من محركات البنزين التوربينية المنافسة، ويقترب من أداء بعض محركات البنزين «V6».

ومن خلال تزويدها بمحرك التوربو «VC»، فإن «QX50» تتمتع بكفاءة تنافسية، وبالاقتصاد في استهلاك الوقود البنزين من 27 ميلا في الغالون.

ومع أعلى مواصفات الدفع بالعجلات الأمامية يوفر المحرك تحسنا بنسبة 35% بكفاءة استهلاك الوقود مقارنة مع محرك البنزين «V6» في «QX50» السابق، في حين أن نموذج الدفع الرباعي الجديد يقود لنحو 26 ميلا في الغالون بما يمثل تحسنا بنسبة 30%.

ومن أبرز الملامح الأخرى التعبئة والتغليف المدمجة والتكنولوجيات الموفرة للوزن، إذ يتم تصنيع كتلة المحرك ورأس الاسطوانة عبر سبائك الألومنيوم خفيفة الوزن، في حين يتم تصنيع المكونات متعددة الوصلات التحويلية في سبائك الصلب عالية الكربون.

وبالمقارنة مع محرك «إنفينيتي» سعة 3.5 ليترات «V6»، يزن محرك «VCالتوربو سعة 2.0 ليتر أقل من 18 كلغ، ويتطلب مساحة أقل في صلب المحرك.

ويستخدم المحرك أول نظام متعدد الوصلات في العالم، ونظام كهربائي مزود بخاصية تخفيض محرك الأقراص «هارمونيك» الفريدة من نوعها لتحويل نسبة ضغطه.