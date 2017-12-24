البرنامج دعم أكثر من 200 مشروع في المنطقة بمنح مالية قدرها 1.71 مليون دولار

أعلنت شركة فورد موتور كومباني أمس عن أسماء المستفيدين الجدد من برنامج منح المحافظة على البيئة، حيث حصلت المشاركات العشر الفائزة على منح نقدية بلغت قيمتها 100 ألف دولار، وركزت المشاريع التي تلقاها البرنامج من الجزائر، والبحرين، ومصر، والعراق، والأردن، والكويت، ولبنان، والمغرب، وعمان، والسعودية، وتونس، واليمن، على ثلاث فئات هي: التعليم البيئي، وحماية البيئة الطبيعية، وهندسة المحافظة على البيئة.

ومنذ انطلاقته الأولى في عام 2000، دعم برنامج «منح المحافظة على البيئة» من فورد أكثر من 200 مشروع في أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنح مالية قدرها 1.71 مليون دولار حتى تاريخه، بما فيها حوافز الجوائز المالية للفئتين الإضافيتين لأفضل البحوث وأفضل مشاريع المشاركة المجتمعية.

التعليم البيئي: على مدار السنوات، طورت «الجمعية الملكية لحماية الطبيعة» برنامجا مبتكرا للتعليم البيئي لطلابها تحت اسم «حماة الطبيعة»، وبفوزها بالمركز الأول وبمنحة مالية قدرها 15 ألف دولار من برنامج منح فورد للمحافظة على البيئة، تعتزم الجمعية مواصلة تطوير هذا المشروع.

ويضم البرنامج خمس حلقات تعليمية تؤهل الطلاب ليكونوا حراسا للطبيعة في المستقبل، ويفخر باحتضانه أطفالا من المجتمعات المحلية المحيطة بالمحميات ليكونوا روادا في تغيير وجهات نظر المجتمع والالتزام بالمحافظة على البيئة.

واستحق الفائز بالمركز الثاني منحة قدرها 10 آلاف دولار، وهو أيضا مشروع موجه للشباب الأردني من تصميم «جمعية الأسرة الريفية» ويهدف إلى غرس حس المسؤولية لدى الشباب تجاه بيئاتهم المحلية في إطار جهود حماية الموارد الطبيعية.

وواصلت الأردن هيمنتها على فئة التعليم البيئي من خلال فوز «جمعية الجيل الأخضر البيئية» بالمركز الثالث وبمنحة قدرها 7 آلاف دولار سيتم تسخيرها لتدريب أفراد المجتمعات حول ظاهرة التغير المناخي، وذلك عبر المشروع التجريبي الذي يهدف إلى حشد القدرات وتعزيز الوعي بالتغير المناخي في أنحاء المملكة.

حماية البيئة الطبيعية: بادرت مؤسسة «نوتر جراند بلو» Notre Grand Bleu إلى تقييم التأثير المدمر لشبكات الصيد وعمليات الصيد بالخيوط الطويلة على أعداد هذه السلاحف.

واستحقت المؤسسة عن مشروعها هذا منحة المركز الأول عن هذه الفئة وقدرها 15 ألف دولار، حيث تعتزم المؤسسة العلمية المتخصصة في علوم البيئة تسخير المنحة المقدمة من «برنامج منح المحافظة على البيئة» من فورد لابتكار نماذج أولية محلية مصنوعة يدويا لتجهيزات الصيد.

بدوره، حاز مشروع مؤسسة «بيوسفير اكسبيديشنز»، الذي يتخذ من سلطنة عمان مقرا له، منحة المركز الثاني وقدرها 10 آلاف دولار، وكان المشروع قد قام حتى تاريخه بتدريب 14 عمانيا على مهارات الشعاب المرجانية، كما قام بتأسيس برنامج للمراقبة المجتمعية للشعاب المرجانية، ما أثمر عن تأسيس «مؤسسة عمان للشعاب المرجانية».

وفاز بجائزة المركز الثالث وقدرها 7 آلاف دولار، «فريق الغوص الكويتي» الذي يضم مجموعة من الشباب المتطوعين الكويتيين تقديرا لجهوده في تنظيف البيئة البحرية من النفايات. فمنذ تأسيسه عام 1993، نجح الفريق باستخراج أكثر من 15480 طنا من النفايات من المياه والأراضي المحيطة بالكويت.

هندسة المحافظة على البيئة: بالتعاون مع منظمة «الطلاب في المشاريع الحرة» (ENACTUS) العالمية التي تعنى بدعم الطلاب أصحاب المشاريع الريادية المجتمعية، فازت مؤسسة «جو إنرجي ليس» التي تتخذ من المملكة المغربية مقرا لها بمنحة قدرها 15 ألف دولار من برنامج «منح المحافظة على البيئة» من فورد عن فئة هندسة المحافظة على البيئة، تقديرا لنجاحها في ابتكار براد مصنوع من الطين ومواد طبيعية أخرى، وقد أكدت المؤسسة أن ابتكارها بوسعه المحافظة على الأغذية والأدوية مبردة لفترة تزيد على أسبوعين. واستحوذت المملكة المغربية أيضا على المركز الثاني ضمن هذه الفئة، حيث حاز مشروع «حماية الممرات المائية»، الذي تديره «جمعية واورينت للتنمية والتعاون»، المنحة البالغة 10 آلاف دولار، وتقوم الجمعية برصد العوامل الملوثة للقرى الصغيرة على طول الممرات المائية التي تعتمد على مياهها.

الفئات الخاصة: إضافة إلى الفئات الثلاث السابقة، قدم برنامج «منح المحافظة على البيئة» من فورد وللمرة الثانية منحتين قيمة كل واحدة منهما 5500 دولار لاثنين من الفائزين في الفئات الخاصة، حيث حازت «الجمعية العلمية الملكية الأردنية» منحة «أفضل مشروع لمشاركة المجتمعات المحلية» لاهتمامها بالتعليم والتدريب من أجل حماية البيئة بشكل فعال.

وجاءت الجامعة اللبنانية الأميركية في بيروت في المركز الثاني عن فئة «أفضل البحوث» لعام 2017 وحصلت على منحة قدرها 5500 دولار عن مشروعها «علوم المواطن لتحسين إدارة النفايات الصلبة المتكاملة».