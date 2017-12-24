ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 15 سنتا ليبلغ 61.51 دولاراً بزيادة 0.2%، وفقا للسعر المعلن أمس من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية، ارتفعت أسعار النفط نهاية تداولات الأسبوع لتبقى قرب أعلى مستوياتها منذ عام 2015، مدعومة بتعهدات من السعودية أكبر منتج في منظمة (أوپيك) وروسيا أكبر المنتجين خارج المنظمة بأن أي خروج من اتفاق تخفيضات الإنتاج سيكون تدريجيا.

وارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 35 سنتا ليصل عند التسوية إلى مستوى 65.25 دولارا كما ارتفع سعر برميل نفط خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 11 سنتا ليصل إلى مستوى 58.47 دولارا.