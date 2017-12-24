أحمد مغربي

كشف نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع في شركة البترول الوطنية الكويتية عبدالله فهاد العجمي أن إجمالي المبالغ المالية التي تم صرفها على مشروع الوقود البيئي بلغت 3.2 مليارات دينار، حيث بلغت معدلات الإنجاز في المشروع 91%.

وقال العجمي في تصريح خاص لـ ««الأنباء» إن الشركة ستبدأ في تسلم وحدات مشروع الوقود البيئي من التحالفات العالمية المنفذة اعتبارا من مطلع أبريل 2018، على أن تبدأ عمليات تصدير الشحنات التجارية للمشتقات البترولية الكويتية في بداية النصف الثاني من 2018.

وقال العجمي، الذي يشرف على مشروع الوقود البيئي الضخم الذي تنفذه الكويت لتحديث مصفاتي الأحمدي وميناء عبدالله، إن قيمة المشروع تبلغ 4.68 مليارات دينار، وأن إجمالي ما تم صرفه على المشروع حتى الآن وصل إلى 3.2 مليارات دينار، وهو قيمة التمويل الذاتي‏ والقرض المحلي.

ويقوم وفد رفيع المستوى من مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية ومجلس ادارة شركة البترول الوطنية بزيارة ميدانية صباح اليوم إلى موقع مشروع الوقود البيئي في مصفاتي الأحمدي وميناء عبدالله للاطلاع على سير المشروع.

وذكر العجمي أن الشركة تسلمت الدفعات المالية من التمويل الخارجي للمشروع، ليصل حجم الدفعات الأولى من 7 وكالات ائتمان الصادرات عالمية خلال شهر ديسمبر ما قيمته ٩٠٠ مليون دولار.

من جهة أخرى، قال العجمي إن «البترول الوطنية» تضع حاليا خطط التشغيل والتدريب والتأهيل للعاملين على الوحدات الجديدة في المشروع.