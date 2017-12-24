قال تقرير شركة بيان للاستثمار إن الكويت احتلت المرتبة الأخيرة خليجيا و73 عالميا في مؤشر أفضل الدول لأنشطة الأعمال بحسب تصنيف مجلة فوربس الأميركية لعام 2018.

وأشارت المجلة إلى أن الكويت قد فشلت في تنويع الاقتصاد ودعم القطاع الخاص بسبب ضعف المناخ العام للأعمال، بالإضافة إلى حجم القطاع العام الكبير الذي يوظف نحو 76% من المواطنين، فضلا عن العلاقة المتوترة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والتي عرقلت معظم الإصلاحات الاقتصادية، مضيفة ان الحكومة أحرزت تقدما ضئيلا في خطة التنمية الاقتصادية التي تم إقرارها في عام 2010.

ورأى تقرير «بيان» أن صعوبة ممارسة الأعمال في الكويت في السنوات الأخيرة جعلها دولة غير مشجعة للاستثمارات الخارجية منها وعلى الأخص الاستثمار في الداخل، بل أضحت الدولة طاردة للمستثمرين بشكل لا تخطئه العين، ويعكس احتلال الكويت لمراتب متأخرة في مؤشر أفضل الدول لأنشطة الأعمال استمرار تدهور المناخ الاقتصادي في البلاد وصعوبة البيئة الاستثمارية التي يعمل فيها القطاع الخاص، والذي يلقى بدوره تجاهلا واضحا وغير مبرر من الحكومة، الأمر الذي دفع برؤوس الأموال إلى الهجرة لدول أخرى تتمتع بمناخ استثماري مشجع.