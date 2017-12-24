أعلنت شركة أرزان ثروات، في بيان صحافي أمس أنها قدمت استشارة لتمويل الميزانين لفرصة استثمارية في الولايات المتحدة الأميركية، وذلك ضمن إطلاق استراتيجية التمويل الجديدة.

وأضافت الشركة في البيان أنه تم تطبيق هذه الاستراتيجية في شهادة تطوير العقار(PDC) والتي تعد إحدى أنواع تمويل الميزانين الذي تمت هيكلته بحسب أحكام الشريعة الإسلامية.

ويتركز أول استثمار PDC على تمويل الميزانين للاستحواذ على محفظة عقارية تتكون من 3 مجمعات سكنية مؤلفة من إجمالي 399 وحدة سكنية تقع في مدينة جاكسون في ولاية ميسيسيبي ـ الولايات المتحدة الأميركية.

وتوفر صفقة PDC الحالية للمستثمرين إيرادا ثابتا بنسبة 9% من مبلغ قرض الميزانين، مدفوعة بشكل ربع سنوي بالإضافة الى نسبة من أصل مبلغ القرض تزيد بشكل تصاعدي خلال فترة الاستثمار.

وقد قامت شركة أرزان ثروات بدور المستشار الاستراتيجي لهيكلة الصفقة والاستحواذ على العقار، وسنستمر بهذا الدور خلال فترة استثمار العقار.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أرزان ثروات مهند أبوالحسن: «مع تغير ظروف السوق في جميع أنحاء العالم، تبحث أرزان ثروات دائما عن الفرص التي توفر للعملاء دخلا آمنا وثابتا مع تقليل المخاطر قدر الإمكان.

وأعتقد أن تمويل الميزانين يوفر هذه الفرصة الآن، لاسيما في الأسواق التي قد تتزايد فيها مخاطر تملك العقار.