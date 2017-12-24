الروضان: الشركة حريصة على توفير بيئة صحية لأصحاب الأفكار التكنولوجية المبدعين من شباب الكويت

عبدالرحمن خالد

اختتمت زين الشركة الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة في الكويت برنامجها المبتكر Zain Great Idea بنسخته الرابعة لتسريع المشاريع التكنولوجية الناشئة، وذلك بعد أن حط المشاركون في المرحلة النهائية وهي فعالية Zain Demo Day التي التقى فيها مبادرو زين مع المجتمع الاستثماري في الكويت.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أن فعالية Zain Demo Day ـ وهي المحطة الأخيرة من البرنامج ـ هدفت إلى منح مبادري زين الـ 12 فرصة لقاء الشركات الاستثمارية والمالية التي أبدت اهتماما بمشاريعهم الناشئة وأفكارهم المبتكرة، وذلك وسط حضور القيادات التنفيذية في زين وفي مقدمتهم الرئيس التنفيذي لزين الكويت إيمان الروضان.

وخلال الكلمة التي ألقتها أثناء الحفل، قالت إيمان الروضان: «أود أن أتقدم بجزيل الشكر إلى شركائنا الاستراتيجيين في مؤسسة Brilliant Lab ومؤسسة Mind The Bridge، فجهودهم الواضحة ودعمهم المميز كان لها الأثر الكبير في إنجاح البرنامج ووصوله لما هو عليه اليوم».

وأضافت الروضان: «على مدار النسخ الثلاث الماضية من برنامج Zain Great Idea وحتى المحطة الأخيرة من النسخة الرابعة التي تجمعنا اليوم، كان وما زال هدفنا الأساسي هو دعم الابتكار وريادة الأعمال في الكويت، وذلك من خلال توفير بيئة صحية لأصحاب الأفكار التكنولوجية من المبدعين من شباب الكويت وفقا لأعلى المعايير العالمية، وتفخر زين بأنها قامت باحتضان وتدريب المئات من الشباب الذين يملكون أفكارا إبداعية، حيث ساهمت الشركة في تسريع مشاريعهم الناشئة وتحويلها من أفكار على ورق إلى أعمال تجارية تعمل في السوق».

وأكدت الروضان: «تؤمن زين بالدور المحوري الذي تلعبه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الآن في حياتنا المعاصرة، فبالنظر إلى التركيبة السكانية الشابة في المجتمع، فإنه من الضروري توجيه الدعم والرعاية للكوادر الشابة، كي تدفع بطموح هذه الطاقات إلى آفاق جديدة في المستقبل، وعلى هذا الأساس تنظر الشركة إلى الأعمال الناشئة على أنها الأرضية الخصبة المثالية للعثور على أولئك الأشخاص الطموحين من رواد الأعمال».

واختتمت الروضان: «أتوجه بالشكر لكل من ساهموا في نجاح هذا المشروع الذي نقطف ثماره الآن، وأود أن أشكر أيضا جميع الشركات الاستثمارية والتمويلية التي حرصت على الحضور اليوم، وأهالي المبادرين الذين يمثلون الداعم الأول لهم، وكلنا أمل أن يكون التوفيق مع كل من شارك في هذا المشروع».

وبينت زين أن المحطة الأخيرة جاءت بعد أربع أشهر من إطلاق فعاليات Zain Great Idea، لتكون المرحلة الختامية لنشاطات هذا البرنامج الفريد من نوعه على مستوى الكويت والمنطقة، مشيرة إلى أن هذه المرحلة منحت كل مشارك فرصة لتقديم وطرح فكرة مشروعه ودراسة جدواه أمام الحضور من المستثمرين والجمهور، كخطوة أولية نحو تأسيس شركات صغيرة لهذه المشاريع أو تطويرها إذا تم تأسيسها من قبل.

يذكر أن زين قد أسست برنامج Zain Great Idea لتسريع وتطوير المشاريع التكنولوجية بالتعاون مع مؤسسة Brilliant Lab التي تهدف إلى تسريع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الكويت، ومؤسسة Mind The Bridge الاستشارية العالمية التي تسعى إلى توفير بيئة عملية ذات معايير عالمية للشباب لابتكار وإطلاق مشاريعهم الصغيرة، ومقرها وادي السيليكون، وتتواجد في كل من سان فرانسيسكو ولندن.

ويعتبر برنامج Zain Great Idea واحدا من أكثر المبادرات التي أطلقتها زين نجاحا في المجتمع الكويتي كجزء من استراتيجيتها المتكاملة لدعم الابتكار وريادة الأعمال، وعلى مدى 3 مواسم ناجحة (2010-11 و2013-14 و2015-16)، قام البرنامج باحتضان وتدريب والاستثمار بمئات الشباب الكويتيين المبدعين ممن لدى العديد منهم مشاريع صغيرة ومتوسطة ناجحة حتى هذا اليوم.

واستمرت المرحلة الأولى من البرنامج ـ وهي مرحلة المعسكر التدريبي ـ لأكثر من أسبوعين في مقر زين الرئيسي، حيث تضمن المعسكر مجموعة من ورش العمل والدورات المكثفة التي حاضر فيها نخبة من الأكاديميين المحليين والعالميين في مجالات ريادة الأعمال من كبرى المؤسسات التعليمية في العالم كجامعة ستانفورد وIE Business School وشركات استثمارية إقليمية وعالمية، وبعدها تم اختيار 12 مبادرا متميزا من بين 130 مشاركا لخوض غمار المرحلة الثانية ـ وهي برنامج إطلاق المشاريع الصغيرة العالمي في سان فرانسيسكو ولندن وبرلين.

ومن خلال رحلة استمرت لأسبوعين في وادي السيليكون بسان فرانسيسكو وأسبوع في لندن ويوم في برلين، شارك المبادرون في مجموعة من ورش العمل والمحاضرات والزيارات الميدانية لكبرى الشركات التكنولوجية في العالم، وهو الأمر الذي قام تعزيز معلوماتهم وساهم في تطوير أفكارهم ومشاريعهم بشكل كبير، وفي المرحلة الأخيرة ـ وهي ZGI Demo Day، قامت زين بجمع مبادريها مع المجتمع الاستثماري في الكويت لكي يستعرضوا مشاريعهم أمام المستثمرين والشركات الاستثمارية ويستفيدوا من فرصة إطلاق مشاريعهم بشكل كامل في السوق.

من هم مبادرو «زين»؟

خالد المطوع.. StudentHub

StudentHub هي منصة تقدم للطلبة والخريجين فرص وظيفية تتضمن العمل بدوام كامل، العمل بدوام جزئي، برامج التدريب الميداني، والفرص التطوعية.

مي الرزوقي.. My Dikaan

MyDikaan.com هو سوق إلكتروني يستهدف أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مجال الأزياء، حيث يتيح لأصحاب المشاريع المحلية بيع منتجاتهم واستعراض مواهبهم.

نورة العسكر.. Nutribox

Nutribox هو اخصائي التغذية الخاص بك في جيبك! هو سوق إلكتروني تفاعلي لقطاع التغذية.

خالد العميري.. Li3ib

Li3ib هي منصة للحجوزات الرياضية تقوم بحل مشكلتين رئيسيتين للمستخدم الرياضي: الأولى: أين يلعب؟ والثانية: مع من يلعب؟ يتيح تطبيق Li3ib للمستخدم اكتشاف ملاعب جديدة.

فهد النوري.. Yalfish

Yalfish هو أول متجر إلكتروني متخصص في توصيل جميع أصناف وأنواع المأكولات البحرية الطازجة، والذي يتيح للعملاء إمكانية الدفع بكل سهولة عن طريق البطاقات البنكية.

محمد الدخيل.. Scoot

Scoot هو تطبيق تم تطويره لتسهيل عملية وضع وتسلم الطلبات داخل المطاعم والمقاهي من غير الحاجة للوقوف في طوابير الانتظار.

نور العتيبي.. Day Out

Day Out هو سوق متكامل يرتكز حول احتياجات الطفل، ويمنح الآباء والأمهات فرصة البحث عن وحجز الفعاليات والأنشطة لأطفالهم بكل سهولة.

ناصر القطامي.. Orddr

Orddr.com هي منصة الهيئات والشركات لقطاع التغذية، والتي تربط بين موردي الأغذية الرائدين مع الفنادق والمطاعم والمقاهي.

أحمد العبيد.. Armada

ARMADA هي منصة إلكترونية توفر خدمات لوجستية عند الطلب لتوصيل جميع أنواع السلع للأفراد والشركات، وهي مجمع للقطاع اللوجستي تحت سقف واحد.

عبدالوهاب الزنكوي.. Swap

Swap هو تطبيق آمن، سهل، وسريع لتحويل الأموال بين الأفراد.

يوسف الفارس.. Tic

Tic هي منصة تتيح لمنظمي السباقات الرياضية الفرصة لحفظ وتوثيق الإنجازات والصور الخاصة.

عبدالله العصيمي.. Displayed

Displayed هو الحل المتكامل لتصميم شاشتك الرقمية على السحابة بنماذج مختلفة. حاليا، بإمكان أصحاب الأعمال إنشاء محتويات مصممة خصيصا لهم بسهولة تامة.

مبادرون لـ«الأنباء»: التجربة أضافت الكثير لمشاريعنا

مي الرزوقي فهد النوري محمد الدخيل نورة العسكر

التقت «الأنباء» مع عدد من المبادرين المشاركين في برنامج Zain Great Idea والذين اعتبروا ان التجربة اضافت العديد من الأمور التي من شأنها تحسن وتطور من أداء مشاريعهم.

واشاروا الى ان التجربة كانت بمنزلة فرصة ممتازة للاتجاه نحو العالم الخارجي والاسواق الاكبر. وفيما يلي بعض اللقاءات المتفرقة.

وفي البداية قال مؤسس تطبيق Yalfish فهد النوري: «التجربة بدأت منذ 3 شهور مكثفة، اذ كانت بدايتها لمدة اسبوعين في الكويت وكان المتقدمون تقريبا 150 مشروعا وبعد التدريبات للمشاركين تم فلترتهم الى 10 أشخاص من خلال لجان تحكيم».

وأضاف: «اتجهنا بعد ذلك الى سان فرانسيسكو سيليكون فالي والتي تعتبر من اكبر وجهات التكنولوجيا في العالم التي تحتوي على سناب شات وفيسبوك وتويتر ولينكد ان، إذ تعلمنا من الأشخاص ذوي الخبرة في هذا المجال، وتعلمنا كيفية تطوير البزنس وايضا كيفية التوسع في المشروع إقليميا الأمر الذي أعطانا ثقة كبيرة، وبعد ذلك اتجهنا للندن لمدة أسبوع ثم لبرلين لمدة يوم واحد».

وأشار النوري الى ان التجربة كانت جيدة لتطوير التطبيق الخاص به، مبينا ان التجربة أعطت التوجه للنقل للمرحلة المقبلة في تطوير التطبيق سواء كانت زيادة رأسمال او إيجاد الشريك الاستراتيجي.

من جانبه ذكر صاحب تطبيق Scoot محمد الدخيل ان التجربة كانت جدا مفيدة، لافتا الى ان المشاركين دخلوا في برنامج تدريبي مكثف حول البيزنس مدته أسبوعان لتعلم كيفية إيصال فكرة المشروع للمستخدمين بالإضافة الى التركيز على الجانب المالي والإعلامي والتسويقي وحتى الاتصال مع المستخدمين.

وأوضح ان البرنامج في سان فرانسيسكو تضمن التركيز على النقلة النوعية لتسويق المشروع خارج البلاد في أسواق اكبر.

وقال: «أتاحت لنا «زين» الجلوس مع مبادرين من ذوي الخبرة في المجال التكنولوجي والذين تعلمنا منهم العديد من الأمور في تحسين وتطوير نموذج عملنا، وأنصح اي مبادر لديه مشروع بالتقدم الى برنامج (Zain Great Idea) إذ انه مفيد للغاية».

من ناحيتها قالت صاحبة الموقع الإلكتروني My Dikaan مي هشام الرزوقي ان (Zain Great Idea) كانت تجربة مفيدة جدا، لافتا الى انها أتاحت الفرصة للمبادرين للقاء المرشدين وإعطائهم النصائح المناسبة للبيزنس الخاص بهم.

وذكرت ان فريق عمل «زين» الذي سافر مع المبادرين الى سان فرانسيسكو أعطى المبادرين قيمة كبيرة لمشاريعهم.

وأوضحت ان التجربة أضافت فكرة جديدة لمشروعها الخاص، الأمر الذي طور من فكرة ونموذج عمل الموقع.

وبدورها أشارت صاحبة تطبيق Nutribox نورة العسكر الى ان التجربة كانت جدا ممتازة، مبينة انها فتحت آفاق المبادرين على العالم التكنولوجي في أفضل الأماكن.

وقالت ان تجربة السفر الى 3 أماكن وهي سان فرانسيسكو ولندن وبرلين كانت متناغمة جدا في تنوير عقول المبادرين على معرفة كيفية إدارة مشاريعهم.

وأوضحت ان البرنامج أتاح للمبادرين الفرصة لكيفية تطبيق هذا الفكر في العالم العربي، بالإضافة الى كيفية تطوير وتحسين حياة الناس بالطريقة التكنولوجية.