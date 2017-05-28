النجمة أريانا غراندي تكشف سبب إلغاء حفلاتها

المغنية الأميركية أريانا غراندي بعد إلغائها حفلين في لندن وخمسة حفلات أخرى في أوروبا بعد الهجوم الذي ضرب حفلها الأخير في مانشستر والذي سقط فيه 22 ضحية والعديد من الجرحى، حيث كان من المقرر أن تحيي حفلين يومي الخميس والجمعة في لندن.