إعداد: أحمد مغربي

تمديد شهر لإنشاء 19 محطة

قررت شركة البترول الوطنية الكويتية تمديد مناقصة انشاء 19 محطة وقود جديدة لمدة شهر تنتهي في 24 يناير الجاري، علما بان المشروع تم طرحه في السوق في 9 أكتوبر الماضي وتم تأهيل 11 شركة محلية للمشاركة في المشروع.

إيجار معدات ثقيلة بـ 8.3 ملايين دينار

ذكر مصدر مسؤول ان شركة نفط الكويت بدأت في تنفيذ عقد خاص بإيجار معدات ثقيلة مع عمالة بقيمة 8.3 ملايين دينار مع شركة المعدات القابضة.

3 محطات كهربائية

ذكرت المصادر ان شركة نفط الكويت طرحت في السوق مناقصة لإنشاء 3 محطات كهربائية رئيسية في منطقة جنوب وشرق الكويت.

6 ناقلات

ذكر مصدر لـ «الأنباء» ان شركة ناقلات النفط الكويتية في طور تأهيل شركات عالمية متخصصة في بناء السفن العملاقة، حيث من المقرر ان تطرح الشركة ممارسات بناء 6 ناقلات جديدة بعد حصول الشركة على اعتماد مالي اضافي للميزانية الموضوعة لعمليات البناء.

عقد مع هانيويل

وقعت شركة نفط الكويت مؤخرا عقدا بقيمة 3.5 ملايين دينار مع شركة هانيويل الكويت لتقديم خدمات الصيانة والهندسة والخدمات لعدد من مرافق الشركة الرئيسية.

وقود طائرات

قال مصدر في قطاع التسويق العالمي: ان مؤسسة البترول الكويتية طرحت 60 الف طن من وقود الطائرات للتصدير خلال شهر يناير الجاري عبر مناقصة تم طرحها في السوق الفوري.