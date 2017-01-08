إعداد: أحمد مغربي

توقعت مصادر نفطية مسؤولة لـ«الأنباء» ان تنتهي الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة، وهي أكبر شركة نفطية كويتية برأسمال 1.8 مليار دينار، من تشكيل نظامها الإداري خلال مارس المقبل، مشيرة الى ان نقل المشاريع يتوقع ان يكون خلال النصف الثاني من العام.

وقالت المصادر ان الشركة تقوم حاليا بالتشكيل الفوري وليس التشكيل النهائي، ومن ثم ستقوم الشركة لاحقا بأعمال نقل العمالة والمشاريع والبنية الاساسية.

وأضافت:«نقوم حاليا بإتمام اعارة الشريحة الاولى من المديرين ورؤساء الفرق ونتوقع استقطاب 8 مديرين».

وذكرت ان مجلس إدارة الشركة يعمل مع الإدارة التنفيذية على وضع خطط نقل العمالة من شركتي البترول الوطنية وصناعة الكيماويات البترولية لسد الشواغر بالشركة الجديدة وذلك على حسب الاحتياجات من مصانع الاسمدة وموظفي مصفاة الشعيبة وذلك بالتزامن مع إغلاقها مع بداية السنة المالية 2017/2018.

وبينت ان ضخامة المشاريع التي تنفذها الشركة تتطلب انتقال قيادات نشطة ولها خبرة طويلة.