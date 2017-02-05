أحمد مغربي

علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان شركة نفط الكويت في المراحل النهائية لطرح مناقصة مشروع استخدام الطاقة الشمسية للمساعدة في استخراج النفط الثقيل في حقل فارس السفلي.

وتستخدم الطاقة الشمسية في استخراج النفط الثقيل من المكامن الصعبة للتوفير من استخدام الغاز والنفط المستهلك في عملية الحرق عبر تقنية حقن البخار التي تعد أكثر الأساليب المستخدمة في إنتاج النفط الثقيل وهي أحد أنواع الأسلوب الحراري للاستخلاص المعزز للنفط والتي يتم خلالها حقن البخار داخل خزان النفط لتسهيل عملية ضخ النفط إلى السطح.

ولفتت المصادر الى أن مجال الاستخلاص المعزز بالأسلوب الحراري للنفط يشهد توسعا ملموسا في الكويت وجميع أنحاء العالم بهدف تعزيز عمليات إنتاج النفط الثقيل غير التقليدي والذي تتعدى نسبته 70% من احتياطي النفط العالمي المتبقي في الوقت الراهن.

وأوضحت أنه يتم إنتاج البخار عبر حرق كم هائل من الغاز الطبيعي الذي يعد مصدرا ذات قيمة في الكويت، لافتة إلى توجه الشركة لاستخدام طاقة الشمس لتوليد البخار سيخفض استهلاك الغاز الطبيعي بنسبة تصل الى 30-50%. وذكر أن النفط الثقيل يعد أحد العوامل الأساسية لتحقيق استراتيجيات الكويت 2020 و2030 متوقعة ان تكون المشاريع المخطط لها للاستخلاص المعزز للنفط حسب الأسلوب الحراري في شمال وغرب الكويت من أكبر مشاريع حقن البخار في العالم.