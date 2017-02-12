أحمد مغربي

مسابقات النفط

قدمت إحدى الشركات النفطية مسابقة للتصوير وعرضت مبالغ مالية للفائزين، على ان يكون التقديم عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي تغيب عنه الشركة في عرض أهم أخبارها للموظفين.

مستشارون قانونيون

يقولون ان مؤسسة البترول الكويتية تعاقدت مؤخرا مع عدد من المستشارين القانونيين وبرواتب مجزية.

علاج موظفي «أوسكو»

قالت مصادر لـ «الأنباء» ان موظفي شركة خدمات القطاع النفطي «اوسكو» قد كبدوا الشركة ما يناهز 7.7 ملايين دينار علاج في مستشفى الأحمدي التابعة لشركة نفط الكويت خلال السنوات الثلاثة الماضية، وذلك على الرغم من صدور قرار بتصفية الشركة قبل عامين.

ولم تقم الشركة بتحميل بند تكاليف الخدمات الطبية بأي مبالغ خلال السنة المالية الماضية والتي بلغت 2.4 مليون دينار، وقامت شركة نفط الكويت بخصمها من مديونيتها لدى الشركة،، حيث ان هذا المبلغ محل خلاف بين «اوسكو» وشركة نفط الكويت.

تعديلات على خط أنابيب الزور

علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة ان شركة نفط الكويت ستدرج في العطاءات الجديدة لخط انابيب مصفاة الزور التعديلات التي طلبتها وزارة الكهرباء والماء على تصميم المشروع، وقدرت المصادر قيمة التعديلات بنحو 5 ملايين دينار.

تقييم المقاولين

رصد مصدر نفطي لـ «الأنباء» انخفاض التقييم السنوي لأداء المقاولين في القطاع النفطي، والتي تراوح فيها التقييم العام ما بين مقبول وجيد بالعقود الخاصة لاسيما في مصافي شركة البترول الوطنية، الأمر الذي يشير إلى استمرار انخفاض مستوى أداء المقاولين المنوط بهم القيام بأعمال الصيانة، ما ينعكس بالسلب على كفاءة الأعمال، ويساعد على ارتفاع مستوى المخاطر المرتبطة بالجوانب التشغيلية.

سفر قياديين

سجلت إحدى الجهات الرقابية مخالفة على شركة صناعة الكيماويات البترولية نظرا لتعدد سفر قياديها ولجوء الشركة إلى اصدار أمر تغييري لعقد تقديم خدمات السفر.

لجنة الشراء

علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة ان مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية بصدد عقد اجتماع قريب لإصدار قرار بإنشاء لجنة الشراء في المؤسسة، ووضع قواعد اختصاصاتها ومسؤولياتها.