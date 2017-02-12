4 ملايين دينار تم رصدها لتنفيذ الصيانة المجدولة

بناء مخزون ضخم من المشتقات لتعويض خروج 200 ألف برميل يومياً

50 عملية ربط مع مشروع الوقود البيئي خلال فترة الصيانة

أحمد مغربي

كشف مدير عمليات الصيانة في مصفاة ميناء الأحمدي التابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية طارق السيفان ان المصفاة تستعد لتنفيذ صيانة ضخمة لأكثر من 10 وحدات رئيسية اعتبارا من 10 ابريل المقبل ولمدة شهر، على ان تنخفض الطاقة التكريرية للمصفاة بواقع النصف وذلك هبوطا من مستوى 466 ألف برميل يوميا.

وأوضح السيفان في تصريحات خاصة ان الشركة رصدت ميزانية لتنفيذ الصيانة بقيمة 4 ملايين دينار، وقال ان الوحدات التي ستدخل الصيانة من بينها وحدة النفط الخام والكبريت والهيدروجين وبعض الوحدات المساندة.

وذكر ان عمليات الصيانة سوف تعمل على تخفيض الطاقة التكريرية لمصفاة الأحمدي بحوالي 200 ألف برميل يوميا، مشيرا إلى ان الشركة قامت ببناء مخزون كبير من المشتقات لتعويض الطاقة التكريرية التي ستخرج من المصفاة خلال عمليات الصيانة.

وأضاف ان مصفاة الأحمدي سوف تقوم بعمليات ربط مع مشروع الوقود البيئي، مقدرا عدد نقاط الربط التي سيتم العمل عليها بحوالي 50 عملية ربط لمختلف الوحدات، مؤكدا ان عملية الصيانة هي الفترة الأنسب للربط بين مشروع الوقود البيئي الجديد ومصفاة الأحمدي.

وأوضح أن كل معدات المصفاة تجري لها صيانة وقائية بشكل دوري إلا أن هناك بعض الوحدات تتم صيانتها كل 4 سنوات ومنها مصنع إسالة الغاز رقم 1 الذي دخل الصيانة رسميا قبل اسبوع، مشيرا إلى ان الشركة تقوم بعمليات تجهيزية تسبق عمليات الصيانة بأكثر من عامين يتم خلالها تحديد المعدات اللازمة للصيانة وطرح المناقصات الرئيسية.

وقال: قبل 3 سنوات من عمليات الصيانة يتم وضع تصور لهذه العمليات ويتم رصد التحديات التي تواجه خطة العمل من خلال التعرف على الخطة والعمالة، وقبل عام من تنفيذ عمليات الصيانة يكون هناك اتفاق نهائي على الخطة ولا ينبغي تغييرها أو إضافة أي أمور جديدة عليها وذلك لضمان تنفيذ الخطة في موعدها المحدد مع إمكانية إضافة مشاريع ضرورة خلال تنفيذ الصيانة.

وأوضح أن الميزانية التي وضعت للصيانة تبلغ أكثر من 4 ملايين دينار وتم مراعاة التوفير في الميزانية وذلك من خلال المفاضلة بين أفضل الأسعار التي تقدمت للمناقصة مع التأكيد على ضرورة تنفيذ الأعمال بدقة متناهية بحيث لا تؤثر على طبيعة العمل في المستقبل.

وذكر أن فريق الصيانة يقوم بتسجيل توصيات وملاحظات لكل المعدات خلال فترة الصيانة ويقوم بأرشفة هذه البيانات للاستفادة منها في عمليات الصيانة المقبلة بعد 4 سنوات، ومن هنا يقوم قسم تخطيط الصيانة بتحديد احتياجات المواد التي ينبغي استيرادها مستقبلا لعملية الصيانة المقبلة، مؤكدا أن عملية الصيانة الحالية ليس هدفها استبدال المعدات وصيانتها في الوحدات فقط، وإنما التحضير أيضا للصيانة الدورية المقبلة.

يذكر أن مصفاة ميناء الأحمدي هي واحدة من أحدث وأضخم مصافي التكرير في العالم بطاقة تكريرية تبلغ 466 ألف برميل يوميا، وتحتوي على 29 وحدة من أهمها وحدات تقطير النفط الخام ووحدات التكسير بالعامل المساعد المائع ووحدات إزالة الكبريت من مخلفات برج التقطير الجوي بالإضافة الى 4 مصانع لإسالة الغاز.