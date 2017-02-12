أحمد مغربي

محطة كهرباء

تنوي شركة نفط الكويت تنفيذ محطة كهرباء فرعية بقدرة 11 كيلوفولت، بقيمة تقديرية تبلغ 6 ملايين دينار، ومن المقرر ان تقوم الشركة الفائزة برفع القدرة الكهربائية للمحطات في منطقة غرب الكويت.

مشعب خلط

استقبلت شركة نفط الكويت الاسبوع الماضي العروض المالية لمشروع انشاء مشعب خلط جديد للنفط الجوراسي الخفيف بقيمة 7.4 ملايين دينار، وتقدمت 10 شركات محلية بعروض مالية للمشروع فيما تم استبعاد عطاء شركة.

حقن المياه

طرحت شركة نفط الكويت مناقصة مشروع حقن مياه مارات والمناقيش في منطقة غرب الكويت وقامت بتأهيل 33 شركة عالمية للمشاركة في العروض المالية، وحددت الشركة موعد اغلاق باب تلقي العروض في 9 ابريل المقبل وسوف تعقد الشركة اجتماعا تمهيديا في 28 الجاري.