أحمد مغربي

علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مطلعة ان الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة «kipic»، أخذت الموافقات النهائية لإنشاء مبنى اداري ضخم في مدينة الاحمدي، مشيرة الى ان الشركة تخطط حاليا لوضع التصاميم الانشائية للمبنى تمهيدا لطرح مناقصة البناء.

وقالت المصادر ان الشركة تسابق الزمن لملء الشواغر الوظيفية فيها وذلك عبر الاعارة من الشركات النفطية الزميلة ومن خلال اعلانات التوظيف لأصحاب الخبرة التي تم الاعلان عنها مؤخرا.

وذكرت ان مبنى الاحمدي سوف يضم ادارات الشركة المختلفة والتي ستختص بالادارة العليا والشؤون الادارية والمالية والمشاريع والتجارية والخدمات وإدارة مشروع الزور ومرافق استيراد الغاز ومجمع البتروكيماويات، على ان يتم تشييد مبنى للتشغيل في منطقة الزور يضم العمليات والصيانة.