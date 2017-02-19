مشروع الأنابيب على طاولة اللجان المختصة الأسبوع الجاري

متوسط إنتاج «نفط الكويت» في حدود 2.75 مليون برميل يومياً

ترسية مشروع مركز تجميع 32 الضخم في غضون 10 أيام

إعداد: أحمد مغربي

كشف الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت جمال جعفر عن توجه الشركة إلى عرض مناقصة انابيب مصفاة الزور الاسبوع الجاري على اللجان المختصة لإعادة طرح المشروع مرة ثانية وذلك عقب اتخاذ المجلس الاعلى للبترول خلال اجتماعه الاخير قرارا بإلغاء المناقصة وإعادة طرحها من جديد.



وقال جعفر في تصريحات خاصة ان شركة دودسال الهندية تم استبعادها من المشاركة في المناقصة الجديدة لخط الانابيب في حين سيتم طلب استبعاد شركة لارسن أند تبرو الهندية من المشاركة أيضا بسبب انسحابها المفاجئ عقب الترسية عليها كأقل الاسعار.

ويتألف مشروع خط انابيب الزور من مجموعة من خطوط الأنابيب التي يبلغ طولها الإجمالي حوالي 350 كيلومترا لتوفير 615 ألف برميل يوميا من النفط الخام و300 مليون قدم مربعة يوميا من الغاز.

الغاز الحر

من جهة ثانية، قال جعفر ان الشركة ستذهب للحصول على الموافقات اللازمة لمشروع المرحلة الثانية من الغاز الحر لاعتماد ميزانية المشروع، ومن المقرر أن يعقد مجلس ادارة مؤسسة البترول اجتماعا غدا (الاثنين) لاعتماد ميزانية المشروع، وقدر جعفر الميزانية بقيمة تزيد عن مليار دينار، واصفا المشروع «بالضخم للغاية» قائلا: المشروع عبارة عن «مصفاة مصغرة»، متوقعا ان تنتهي الشركة من اجراءات التأهيل والطرح اعتبارا من شهر أبريل المقبل.



وقال جعفر ان مشروع تطوير احتياطات النفط الثقيل في طبقة فارس السفلية بحقل الرتقة شمالي البلاد يسير في طريقه المخطط له وان نسبة الانجاز أكثر من المخطط، كما ان تشغيل المشروع سيكون أواخر 2018 أو بداية 2019 وبطاقة انتاجية 60 ألف برميل يوميا. وقال إن تنفيذ هذا المشروع يعد حدثا بارزا في تاريخ شركة نفط الكويت إذ سيمكنها من إنتاج النفط الثقيل بكميات تجارية للمرة الأولى في تاريخها، موضحا بأن تطوير النفط الثقيل يعد هدفا استراتيجيا للشركة ومن المنتظر أن يسهم في تطوير قدراتها الفنية والتشغيلية لاحتياطيات النفط الثقيل الكبيرة التي تمتلكها الكويت.

وبين أن المشروع يتكون من إنشاء وحدة إنتاج للنفط الثقيل وحقن البخار ومد أنبوب لنقل النفط الثقيل من شمالي الكويت إلى حظائر التجميع في مدينة الأحمدي.



وأضاف أنه سيتم في تلك الحظائر إنشاء أربعة خزانات بسعة 300 ألف برميل لكل منها لتجميع هذا النفط لمصفاة الزور الجديدة وانتاج الوقود قليل الكبريت بعد اكتمالها أو تصديره إذا دعت الحاجة للأسواق العالمية، موضحا بأن المشروع سيشمل أيضا إنشاء مبنى للموظفين إضافة إلى عدد من المرافق الأخرى.

إنتاج الكويت

وقال جعفر ان متوسط انتاج نفط الكويت حاليا في حدود 2.75 مليون برميل يوميا، مؤكدا التزام نفط الكويت باتفاق «أوپيك». وحول خفض الانتاج ذكر جعفر: «رغم اختلاف الانتاج من يوم إلى آخر وفق خطط الانتاج والصيانات المجدولة يبقى التزامنا بهذا المتوسط في الانتاج».



وبالنسبة لآخر تطورات مشروع مركز تجميع 32 أشار جعفر إلى أنه ما زال في مرحلة التقييم الفني ومن ثم الترسية، متوقعا أن تكون خلال اسبوع أو 10 ايام. وكانت شركة بتروفاك البريطانية قد تقدمت بأقل العروض المالية لإنشاء مركز التجميع الجديد، في جنوب شرق الكويت، بقيمة 408 ملايين دينار.